Σαλαμίνα: Πλοίο με 36 άτομα προσάραξε στο Καματερό– Έρευνα για τα αίτια (vid)

Το «Neptune Ethos» βγήκε εκτός πορείας και προσάραξε στην περιοχή του Καματερού, με τρία ρυμουλκά και πλωτό του Λιμενικού να σπεύδουν στο σημείο.

Το πλοίο μεταφοράς οχημάτων «Neptune Ethos» προσάραξε το βράδυ της Δευτέρας (5/10) στη θαλάσσια περιοχή του Καματερού στη Σαλαμίνα, με το Λιμενικό να κινητοποιείται άμεσα για τη διαχείριση του περιστατικού.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ρυμουλκά, καθώς και πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην περιοχή μετέβη και ιδιώτης δύτης προκειμένου να πραγματοποιήσει υποβρύχιο έλεγχο στο πλοίο. Στο «Neptune Ethos» βρίσκονται συνολικά 36 άτομα, 27 μέλη του πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός

Παράλληλα, παραμένει υπό διερεύνηση το εάν η προσάραξη προκάλεσε ζημιές στο πλοίο. Ο υποβρύχιος έλεγχος αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση του σκάφους. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πλοίο βγήκε εκτός της προβλεπόμενης πορείας και προσάραξε.

Ο πλοίαρχος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γιώργος Βάλλης, ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να υπήρξε απώλεια ελέγχου, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές. Όπως τόνισε, το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της συνεχούς επαγρύπνησης στη θάλασσα. Τα ακριβή αίτια της προσάραξης αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

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