Η Κιβωτός του Νώε είχε 3 ορόφους; Η μυστηριώδης δομή των 157 μέτρων στην Τουρκία που ερευνούν ξανά οι επιστήμονες

Η υπόθεση που ξεκίνησε από μια αεροφωτογραφία του 1959 περνά στην πιο κρίσιμη φάση της.

Η Κιβωτός του Νώε μπορεί να βρίσκεται ακόμη θαμμένη στην Τουρκία ή μήπως οι επιστήμονες κυνηγούν εδώ και δεκαετίες μια εντυπωσιακή γεωλογική οφθαλμαπάτη; Το ερώτημα επιστρέφει ξανά, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Οι ερευνητές δεν κοιτούν πλέον μόνο αεροφωτογραφίες και εικόνες από ραντάρ. Έχουν αρχίσει να τρυπούν το έδαφος και να παίρνουν πραγματικά δείγματα από το εσωτερικό της μυστηριώδους δομής.

Στην ανατολική Τουρκία, κοντά στο όρος Αραράτ, η λεγόμενη σχηματισμός Ντουρουπινάρ συνεχίζει να μοιάζει από ψηλά με το περίγραμμα ενός τεράστιου πλοίου. Έχει μήκος περίπου 157 μέτρα, διάσταση που εδώ και χρόνια έχει συνδεθεί με τα 300 πήχεις που αναφέρονται στη Γένεση ως το μήκος της Κιβωτού. Η ομοιότητα είναι εντυπωσιακή, αλλά ασφαλώς δεν αποτελεί απόδειξη. Αυτό που κάνει πλέον την υπόθεση ενδιαφέρουσα είναι ότι το 2026 οι ερευνητές έχουν περάσει από τις θεωρίες στις γεωτρήσεις και προσπαθούν να δουν τι υπάρχει πραγματικά κάτω από την επιφάνεια.

Αυτή τη φορά ανοίγουν τρύπες

Η τουρκική πλευρά έδωσε επίσημη έγκριση για νέο ερευνητικό πρόγραμμα στη Ντουρουπινάρ, υπό τον καθηγητή Τζενκέρ Ατίλα του Πανεπιστημίου Σίβας Τζουμχουριγιέτ και σε συνεργασία με την ομάδα Noah's Ark Scans. Η νέα φάση περιλαμβάνει GPS, τρισδιάστατη χαρτογράφηση, LiDAR, γεωραντάρ και ηλεκτρική τομογραφία αντίστασης, αλλά το σημαντικότερο βήμα είναι οι βαθιές γεωτρήσεις. Οι ερευνητές έχουν πάρει δείγματα από βάθη έως και 18 μέτρα, τα οποία θα εξεταστούν για τη σύσταση του εδάφους, την οργανική ύλη και πιθανές ενδείξεις ξύλου.

Και εδώ βρίσκεται το στοιχείο που έδωσε νέα τροπή στην ιστορία. Στις 23 Σεπτεμβρίου η ερευνητική ομάδα ανακοίνωσε ότι ένα τρυπάνι έσπασε σε ιδιαίτερα σκληρό στρώμα, περίπου 4 έως 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Οι ερευνητές θέλουν να εξετάσουν αν πρόκειται για απολιθωμένο ή έντονα ορυκτοποιημένο ξύλο. Δεν έχουν όμως αποδείξει ότι είναι ξύλο και αυτή η διαφορά είναι κρίσιμη. Το υλικό πρέπει να εξεταστεί εργαστηριακά και ανεξάρτητα πριν μπορεί να εξαχθεί οποιοδήποτε σοβαρό συμπέρασμα.

Οι προηγούμενες έρευνες είχαν ήδη δημιουργήσει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2014 έως το 2021 κατέγραψαν γραμμικές και γωνιακές ανωμαλίες κάτω από την επιφάνεια, ενώ ανάλυση δεδομένων του 2019 που έγινε το 2023 εντόπισε μοτίβα τα οποία οι ερευνητές περιέγραψαν ως πιθανούς διαδρόμους και χώρους. Το 2024 προστέθηκε ακόμη ένα στοιχείο, καθώς δείγματα εδάφους από το εσωτερικό της δομής παρουσίασαν σχεδόν τριπλάσια οργανική ύλη σε σχέση με δείγματα από σημεία εκτός αυτής.

Όλα αυτά ακούγονται εντυπωσιακά, αλλά κανένα από αυτά τα ευρήματα δεν ισοδυναμεί από μόνο του με αρχαίο πλοίο. Το γεωραντάρ καταγράφει διαφορές στις φυσικές ιδιότητες του υπεδάφους και όχι «δωμάτια» ή «διαδρόμους» όπως θα τους έβλεπε ένας άνθρωπος. Πετρώματα, κενά, νερό, ιζήματα και διαφορετικές πυκνότητες μπορούν να δημιουργήσουν παρόμοια μοτίβα. Το ίδιο ισχύει και για την οργανική ύλη, η οποία μπορεί να έχει πολλές φυσικές προελεύσεις και δεν σημαίνει αυτομάτως ξύλο.

Η ιστορία της Ντουρουπινάρ ξεκίνησε το 1959, όταν ο Τούρκος αξιωματικός Ιλχάν Ντουρουπινάρ εντόπισε τη χαρακτηριστική μορφή σε αεροφωτογραφίες της περιοχής. Η θέση της, κοντά στο όρος Αραράτ, έκανε σχεδόν αμέσως τη σύνδεση με την Κιβωτό ιδιαίτερα δημοφιλή. Ωστόσο, γεωλόγοι έχουν εδώ και χρόνια υποστηρίξει ότι η παράξενη μορφή μπορεί να εξηγηθεί από φυσικές διαδικασίες, όπως κατολισθήσεις, διάβρωση, τεκτονικές μετακινήσεις και τη συσσώρευση διαφορετικών υλικών. Υπάρχουν μάλιστα επιστημονικές εργασίες που έχουν απορρίψει προηγούμενες ερμηνείες περί ξύλου ή τεχνητών κατασκευών.

Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να λύσει η νέα έρευνα. Αν οι γεωτρήσεις δείξουν ότι τα δείγματα αποτελούνται από πετρώματα, ιζήματα και οργανική ύλη που ταιριάζουν με τη γνωστή γεωλογία της περιοχής, η φυσική εξήγηση θα ενισχυθεί σημαντικά. Αν όμως βρεθεί πραγματικά επεξεργασμένο ή απολιθωμένο ξύλο, υλικό που δεν μπορεί να εξηγηθεί γεωλογικά ή κάποια άλλη ένδειξη ανθρώπινης κατασκευής, τότε η υπόθεση θα αποκτήσει εντελώς διαφορετικό βάρος.

Και κάπου εδώ επιστρέφει και η περίφημη ιστορία με τα τρία επίπεδα της Κιβωτού. Η Βίβλος περιγράφει την Κιβωτό ως κατασκευή με τρία επίπεδα, ενώ οι ερευνητές έχουν ερμηνεύσει ορισμένες από τις γεωφυσικές ζώνες που καταγράφονται κάτω από τη Ντουρουπινάρ ως πιθανές διαφορετικές δομικές περιοχές. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχουν ανακαλυφθεί τρία καταστρώματα, ούτε έχει βρεθεί επιβεβαιωμένο ξύλινο κύτος ή κάποιος αρχαιολογικός μηχανισμός που να αποδεικνύει ότι εκεί υπήρχε πλοίο.

Η πραγματική σημασία της έρευνας του 2026 βρίσκεται ακριβώς εδώ. Για πρώτη φορά η υπόθεση μπορεί να δοκιμαστεί με φυσικά δείγματα από το υπέδαφος και όχι μόνο με εικόνες και γεωφυσικές ενδείξεις. Οι ερευνητές μπορούν πλέον να συγκρίνουν δείγματα από το εσωτερικό της δομής με αντίστοιχα δείγματα από το γύρω έδαφος και να εξετάσουν στο εργαστήριο τι ακριβώς υπάρχει κάτω από την επιφάνεια.

Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι αναλύσεις, η Κιβωτός του Νώε δεν έχει βρεθεί. Υπάρχει μια δομή μήκους περίπου 157 μέτρων, υπάρχουν γεωφυσικές ανωμαλίες, υπάρχει αυξημένη οργανική ύλη και πλέον υπάρχουν δείγματα που περιμένουν να αναλυθούν. Αυτά είναι αρκετά για να δικαιολογήσουν σοβαρή επιστημονική έρευνα, αλλά όχι για να μετατρέψουν μια υπόθεση σε αρχαιολογικό γεγονός.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ