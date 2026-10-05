Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη στο κέντρο κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο – Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής

Ο οδηγός φέρεται να αγνόησε σήμα της Ομάδας «Ζ» και να ανέπτυξε ταχύτητα, με την καταδίωξη να καταλήγει στην οδό Κασσάνδρου, όπου ανετράπη με τη μοτοσικλέτα του.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (5/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταδίωξη μοτοσικλετιστή από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ».

Σύμφωνα με το Thestival, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 19:00, όταν ο οδηγός μοτοσικλέτας δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών στην οδό Παπαναστασίου και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Η καταδίωξη κατέληξε στην Κασσάνδρου

Οι δύο αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, με τον μοτοσικλετιστή να συνεχίζει την πορεία του με μεγάλη ταχύτητα και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να προβαίνει σε διαδοχικές παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην οδό Κασσάνδρου, στο ύψος του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Εκεί, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για νοσηλεία.

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