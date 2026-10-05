Ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι του «έμεινε» στο μυαλό: Επέστρεψαν και βρήκαν το νεκρό σώμα του ιδιοκτήτη

Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη εξερεύνηση ενός εγκαταλελειμμένου ακινήτου κατέληξε σε μια εμπειρία που οι δύο urban explorers δεν θα ξεχάσουν.

Μια εξερεύνηση σε ένα παλιό σπίτι κοντά στο Σόμερσετ της Βρετανίας πήρε απρόσμενη τροπή, όταν δύο εξερευνητές βρέθηκαν μπροστά σε μια μακάβρια ανακάλυψη.

Οι δύο ομάδες που μοιράζονται τις εξερευνήσεις τους στα social media ως mission_explorer και Just Looking Explores, είχαν εντοπίσει αρχικά το ακίνητο όμως παρατήρησαν ότι μια πόρτα στο πίσω μέρος είχε παραβιαστεί και ήταν ορθάνοιχτη, οπότε αποφάσισαν να εξερευνήσουν αντί του σπιτιού, ένα κοντινό ξενοδοχείο. Στην συνέχεια όμως, το λεγόμενο "John's House" τους έμεινε στο μυαλό και αργότερα επέστρεψαν για να το εξερευνήσουν.

«Όλα ήταν στην θέση τους»

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, διαπίστωσαν ότι το σπίτι έμοιαζε σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος, αφού υπήρχαν παλτά και καπέλα κοντά στην είσοδο, ενώ προσωπικά αντικείμενα παρέμεναν στα δωμάτια. Έξω από το σπίτι βρισκόταν ένα μικρό κόκκινο αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, είχε μείνει ακινητοποιημένο για χρόνια.

Καθώς προχωρούσαν στους χώρους, όμως, εντόπισαν τη σορό του πρώην ιδιοκτήτη. «Καλέσαμε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έφτασαν η αστυνομία και ασθενοφόρο», ανέφεραν. Οι δύο εξερευνητές δήλωσαν ότι, αν και η ανακάλυψη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αισθάνονται ανακούφιση που επέστρεψαν στο σπίτι, καθώς διαφορετικά ενδέχεται να περνούσε ακόμη περισσότερος χρόνος μέχρι να εντοπιστεί ο άνθρωπος.

Οι αντιδράσεις στα social media

Η ανάρτησή τους προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με κάποιους χρήστες να επαινούν επειδή συνέβαλαν στο να εντοπιστεί ο άνθρωπος, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι δεν ήταν σωστό να δημοσιοποιηθεί η ιστορία. Μετά την κριτική, η mission_urbex απάντησε ότι τίποτα από όσα δημοσίευσαν δεν έγινε με σκοπό να προσβάλουν τη μνήμη του άνδρα.

Όπως ανέφεραν, άνθρωποι που ζουν μόνοι μπορεί να φύγουν από τη ζωή μέσα στο σπίτι τους και να παραμείνουν για μεγάλο διάστημα χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Οι εξερευνητές πρόσθεσαν ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψουν την ακριβή τοποθεσία του ακινήτου, προκειμένου να μην προσελκύσει άλλους επισκέπτες.

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