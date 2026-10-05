Το «ψάρι-Φρανκενστάιν» εξαπλώνεται στις ΗΠΑ: Αναπνέει έξω από το νερό και οι Αρχές λένε στους ψαράδες να το σκοτώνουν

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι καλούν τους ψαράδες να μην επιστρέφουν το συγκεκριμένο ψάρι στο νερό και να αναφέρουν κάθε νέα εμφάνισή του,

Το αποκαλούν «ψάρι-Φρανκενστάιν» και η εμφάνισή του σε ένα ακόμη ποτάμι των ΗΠΑ προκαλεί ανησυχία στις αρμόδιες αρχές. Το βόρειο κεφαλόψαρο-φίδι (northern snakehead), ένα χωροκατακτητικό αρπακτικό από την Ασία, επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά στο τμήμα του ποταμού Eleven Point που βρίσκεται στο Μιζούρι, καθώς οι πληθυσμοί του φαίνεται να εξαπλώνονται από το γειτονικό Αρκάνσας.

Η ανακάλυψη έγινε στην κομητεία Όρεγκον και θεωρείται σημαντική από το Missouri Department of Conservation, καθώς πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία του είδους στο συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού. Μέχρι σήμερα, το είδος έχει επιβεβαιωθεί σε δύο ποτάμια συστήματα του νότιου Μιζούρι, τον St. Francis και τον Eleven Point.

Ένα ψάρι που δεν ελέγχεται εύκολα

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο ψάρι ιδιαίτερα ασυνήθιστο είναι η ικανότητά του να αναπνέει αέρα. Όσο το δέρμα του παραμένει υγρό, μπορεί να επιβιώσει για αρκετές ημέρες έξω από το νερό. Δεν είναι δηλαδή ένα ψάρι που απλώς πεθαίνει όταν βρεθεί στην όχθη.

Για τον ίδιο λόγο οι Αρχές του Μιζούρι προειδοποιούν τους ψαράδες να μην το πετούν απλώς στην ξηρά, καθώς μπορεί να επιστρέψει στο νερό ή ακόμη και να μετακινηθεί προς άλλο υδάτινο σύστημα. Αν κάποιος το πιάσει, καλείται να το σκοτώσει κόβοντας το κεφάλι, αφαιρώντας τα εντόσθια ή τοποθετώντας το σε κλειστή πλαστική σακούλα. Παράλληλα, ζητείται να φωτογραφηθεί και να αναφερθεί η ακριβής τοποθεσία όπου εντοπίστηκε.

Η ανησυχία δεν αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων αλλά το οικοσύστημα. Το northern snakehead είναι αρπακτικό και ανταγωνίζεται τα ντόπια ψάρια για τροφή και διαθέσιμους πόρους. Οι Αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να κυνηγά ντόπια και ψάρια που προτιμούν οι ερασιτέχνες ψαράδες μεταξύ άλλων το smallmouth bass, προκαλώντας πιέσεις στους πληθυσμούς τους.

Το είδος μπορεί να φτάσει περίπου το ένα μέτρο σε μήκος και έχει χαρακτηριστική εμφάνιση, με μακρύ σώμα, μεγάλο στόμα, πολλά μικρά δόντια και μακριά ραχιαία και εδρικά πτερύγια. Το κεφάλι του θυμίζει φίδι, εξ ου και η ονομασία του.

Η εξάπλωσή του στις ΗΠΑ δεν είναι καινούργια. Το πρώτο northern snakehead στο Μιζούρι καταγράφηκε το 2019 και έκτοτε έχουν υπάρξει νέες επιβεβαιωμένες εμφανίσεις. Οι πληθυσμοί του Αρκάνσας έχουν εγκατασταθεί στα συνδεδεμένα υδάτινα συστήματα και φαίνεται ότι το ψάρι χρησιμοποιεί τα ποτάμια για να κινηθεί προς το Μιζούρι.

Το ιδιαίτερο είδος έχει ακόμη ένα πλεονέκτημα: αναπαράγεται γρήγορα. Τα θηλυκά μπορούν να αναπαράγονται έως και πέντε φορές τον χρόνο, απελευθερώνοντας έως 50.000 αυγά κάθε φορά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Missouri Department of Conservation. Οι γονείς μάλιστα προστατεύουν τα μικρά τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιβίωσής τους.

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