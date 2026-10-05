Η Κίνα μετατρέπει άνεμο και βιομάζα σε καύσιμο για πλοία: Έφυγε η πρώτη παρτίδα από εργοστάσιο

Η πρώτη παρτίδα πράσινης μεθανόλης από το έργο της Goldwind στην Εσωτερική Μογγολία αναχώρησε για τη Νότια Κορέα, ενώ η μονάδα θα φτάσει τα 1,45 εκατ. τόνους ετησίως.

Η Κίνα έκανε ένα ακόμη βήμα στην παραγωγή καυσίμων χαμηλών εκπομπών για τη ναυτιλία, καθώς στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 αναχώρησε η πρώτη παρτίδα πράσινης μεθανόλης από το μεγάλο έργο της Goldwind στην περιοχή Hinggan League, στην Εσωτερική Μογγολία.

Το έργο συνδυάζει αιολική ενέργεια, παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιομάζα για την παραγωγή μεθανόλης, με στόχο να φτάσει σε συνολική παραγωγική δυναμικότητα 1,45 εκατομμυρίων τόνων τον χρόνο έως το τέλος του 2027. Η πρώτη αποστολή σηματοδοτεί την έναρξη της εμπορικής διάθεσης του προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις.

Από τον άνεμο στο πράσινο υδρογόνο

Η διαδικασία ξεκινά από τις ανεμογεννήτριες της περιοχής. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον άνεμο χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόλυση του νερού, μέσω της οποίας παράγεται υδρογόνο. Το υδρογόνο χαρακτηρίζεται «πράσινο» επειδή η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προέρχεται από ανανεώσιμη πηγή. Παράλληλα, στο ίδιο βιομηχανικό σύμπλεγμα χρησιμοποιείται βιομάζα, μεταξύ άλλων γεωργικά υπολείμματα, η οποία υποβάλλεται σε αεριοποίηση. Η διαδικασία μετατρέπει τη βιομάζα σε αέριο σύνθεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή μεθανόλης. Στη συνέχεια, το πράσινο υδρογόνο και τα αέρια που προέρχονται από τη βιομάζα οδηγούνται στη διαδικασία σύνθεσης, από την οποία παράγεται η πράσινη μεθανόλη.

Κεντρικό τμήμα του έργου είναι η μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Η πρώτη εγκατάσταση διαθέτει σύστημα ηλεκτρόλυσης συνολικής ισχύος 160 MW, το οποίο έχει προμηθεύσει η HydoTech. Η ισχύς των 160 MW αφορά τη δυναμικότητα του εξοπλισμού παραγωγής υδρογόνου και δεν σημαίνει ότι η μονάδα παράγει ήδη 160 MW πράσινης μεθανόλης. Πρόκειται για το μέγεθος του ηλεκτρολυτικού συστήματος που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. Το έργο συνδέει έτσι διαφορετικά στάδια σε μία ενιαία αλυσίδα: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο, ηλεκτρόλυση νερού, παραγωγή υδρογόνου, αεριοποίηση βιομάζας και τελικά σύνθεση μεθανόλης.

Από την Εσωτερική Μογγολία στη Νότια Κορέα

Η πρώτη παρτίδα αναχώρησε από το έργο στις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κινεζικές πηγές, το φορτίο μεταφέρεται οδικώς προς το λιμάνι Γινγκκόου στη Λιαονίνγκ και από εκεί με πλοίο προς το Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η μεταφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για το έργο, καθώς η πράσινη μεθανόλη προορίζεται, μεταξύ άλλων, για χρήση ως καύσιμο στη ναυτιλία. Η μεθανόλη είναι υγρό καύσιμο που μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί με τις κατάλληλες υποδομές, ενώ για τη χρήση της σε πλοία απαιτούνται κινητήρες και συστήματα καυσίμου που είναι σχεδιασμένα ή προσαρμοσμένα για μεθανόλη.

Η πρώτη παρτίδα δεν αντιπροσωπεύει την τελική παραγωγική δυναμικότητα του έργου. Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις και, όταν ολοκληρωθεί, προβλέπεται να φτάσει σε παραγωγή 1,45 εκατομμυρίων τόνων πράσινης μεθανόλης ετησίως έως το τέλος του 2027. Η πρώτη φάση έχει ετήσια δυναμικότητα περίπου 250.000 τόνων, ενώ οι επόμενες φάσεις θα αυξήσουν σταδιακά την παραγωγή. Επομένως, τα 1,45 εκατ. τόνοι αποτελούν τον τελικό στόχο του συνολικού έργου και όχι την ποσότητα που παρήχθη ή μεταφέρθηκε με την πρώτη αποστολή.

Συμφωνίες άνω των 750.000 τόνων με ναυτιλιακές

Η Goldwind έχει ήδη συνάψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας πράσινης μεθανόλης συνολικής ποσότητας άνω των 750.000 τόνων με μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Maersk και η Hapag-Lloyd. Οι συμφωνίες αυτές συνδέουν την παραγωγή της μονάδας με την αγορά ναυτιλιακών καυσίμων, καθώς οι εταιρείες του κλάδου εξετάζουν και χρησιμοποιούν καύσιμα που μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση από συμβατικά ορυκτά καύσιμα. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου, η παραγωγική αλυσίδα βασίζεται στην αιολική ενέργεια, το πράσινο υδρογόνο και τη βιομάζα, πριν καταλήξει στην παραγωγή πράσινης μεθανόλης.

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