Τον Απρίλιο αναμένεται αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ και πιθανή νέα παροχή στήριξης, ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2026.

Πήρα τηλέφωνο τη γάτα να τη συγχαρώ γιατί διάβαζα το Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα σε διάφορα μέσα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει τη στρατηγική της μίας κάλπης, δηλαδή τη σκληρή μάχη για την πρώτη Κυριακή, κάτι για το οποίο μας έχει ενημερώσει η γάτα και έχουμε γράψει στο αγαπημένο σας Newsbomb.gr εδώ και πολύ καιρό.

Στο Μαξίμου στέκονται ιδιαίτερα στη μεγάλη διαφορά που καταγράφει η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συνεχίζουν να πιστεύουν πως η αυτοδυναμία δεν είναι ένα μακρινό όνειρο.

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