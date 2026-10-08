Στον σώμα μας διατηρούνται ορισμένα τμήματα που κάποτε εξυπηρετούσαν τους προγόνους μας, αλλά η εξέλιξη σταδιακά τα καταργεί, καθώς δεν μας είναι πλέον απαραίτητα.

Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει τη δική του «αποθήκη» με περιττά αντικείμενα. Υπάρχουν αρκετά μέρη που επιτελούσαν - κάποτε - σημαντικό σκοπό, αλλά σήμερα είναι ουσιαστικά άχρηστα.

Μάλιστα, ορισμένα απ' αυτά είναι αρκετά ζημιάρικα, καθώς προκαλούν συχνά προβλήματα, από πόνους μέχρι και λοιμώξεις, με αποτέλεσμα η αφαίρεσή τους να επιβεβαιώνει πως μπορούμε να ζήσουμε απολύτως φυσιολογικά και χωρίς αυτά.

Παράλληλα, η ανθρώπινη εξέλιξη συνεχίζεται και ορισμένα μέρη αρχίζουν ήδη να εξαφανίζονται, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται χωρίς αυτά.

Τα έξι μέρη του ανθρώπινου σώματος που δεν μας χρησιμεύουν πια

1. Σκωληκοειδής απόφυση

Πρόκειται για έναν μικρό σωλήνα στο τέλος του παχέος εντέρου, στο κάτω δεξί μέρος της κοιλιάς. Όταν υποστεί φλεγμονή (τη γνωστή σε όλους μας σκωληκοειδίτιδα), προκαλεί οξύ πόνο, ναυτία και φούσκωμα, ενώ σε περίπτωση ρήξης μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη για τη ζωή μόλυνση.

Για το λόγο αυτό, η αφαίρεσή της αποτελεί μία από τις πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις ρουτίνας. Για χρόνια, οι επιστήμονες υπέθεταν ότι επρόκειτο για ένα υπολειμματικό όργανο χωρίς καμία λειτουργία. Ωστόσο, νεότερες έρευνες δείχνουν ότι περιέχει ανοσολογικά κύτταρα και ωφέλιμα βακτήρια που βοηθούν την πέψη.

2. Χοληδόχος κύστη

Βρίσκεται κάτω από το ήπαρ και αποθηκεύει τη χολή, ένα υγρό που διασπά τα λίπη. Όταν δημιουργούνται πέτρες στη χολή ή εκδηλώνονται φλεγμονές, η αφαίρεσή της κρίνεται απαραίτητη. Μετά την επέμβαση, η χολή ρέει απευθείας από το ήπαρ στο λεπτό έντερο, επιτρέποντας στη διαδικασία της πέψης να συνεχίζεται κανονικά χωρίς προβλήματα.

3. Αμυγδαλές

Οι αμυγδαλές λειτουργούν ως φίλτρο για τα μικρόβια που εισέρχονται από το στόμα και τη μύτη. Ωστόσο, συχνά υφίστανται λοιμώξεις ή διογκώνονται, εμποδίζοντας ακόμα και την αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η αφαίρεσή τους είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη, ειδικά στα παιδιά, χωρίς να επηρεάζεται η ικανότητα του οργανισμού να καταπολεμά τις λοιμώξεις.

4. Φρονιμίτες

Εμφανίζονται στις πίσω γωνίες του στόματος κατά την πρώιμη ενηλικίωση (17-25 ετών). Επειδή σπάνια υπάρχει αρκετός χώρος στη γνάθο, συχνά εγκλωβίζονται στα ούλα, πιέζουν τα υπόλοιπα δόντια ή προκαλούν τερηδόνα και πόνους.

Υπολογίζεται ότι περίπου το 20% των ανθρώπων δεν βγάζει καν φρονιμίτες, καθώς αποτελούν εξελικτικό υπόλειμμα από την εποχή που οι πρόγονοί μας κατανάλωναν σκληρές, ωμές τροφές και διέθεταν μεγαλύτερες γνάθους.

5. Μακρός παλαμικός μυς

Εκτείνεται από το εσωτερικό του πήχη έως την παλάμη και βοηθά στη κάμψη του καρπού. Ωστόσο, έως και το 25% των ανθρώπων γεννιέται χωρίς αυτόν τον μυ. Εάν ενώσετε τα δάχτυλά σας και τεντώσετε τον καρπό, ο τένοντας που εξέχει στο κέντρο είναι ο μακρός παλαμικός.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο μυς αυτός διευκόλυνε την αναρρίχηση στα δέντρα, ενώ σήμερα η απουσία του δεν επηρεάζει καθόλου τη δύναμη του χεριού.

6. Πελματιαίος μυς

Πρόκειται για έναν λεπτό μυ στο πίσω μέρος της γάμπας. Η ρήξη του προκαλεί οξύ πόνο. Ένα ποσοστό 7% έως 16% των ανθρώπων γεννιέται χωρίς αυτόν τον μυ, γλιτώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού. Αν και θεωρείται κατά βάση περιττός, ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι προσφέρει μικρή βοήθεια στην ισορροπία και τη στάση του σώματος.

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