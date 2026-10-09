Το ύπουλο επικοινωνιακό λάθος που μπορεί να μας οδηγήσει στις χειρότερες αποφάσεις ζωής
Η βεβαιότητα ότι γνωρίζουμε τι σκέφτεται ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντί μας μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνη από μια απλή παρανόηση. Ιδίως, όταν πρόκειται για κάποιον που έχουμε αναπτύξει στενή σχέση, η οικειότητα δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να προβλέψουμε τις προθέσεις, τις αντιδράσεις και τις επιλογές του. Ακολουθώντας αυτό το σκεπτικό, αντί να θέσουμε ερωτήσεις, συμπληρώνουμε τα κενά μόνοι μας - και συχνά αντιμετωπίζουμε την υπόθεση σαν δεδομένο.
Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για ένα σοβαρό λάθος το οποίο, όμως, δεν μπορεί να εντοπιστεί ακριβώς επειδή δεν μοιάζει με λάθος. Δεν προκύπτει απαραίτητα από αδιαφορία ή κακή πρόθεση, αλλά από την υπερβολική εμπιστοσύνη σε όσα εμείς θεωρούμε ότι σκέφτεται ο άλλος. Μπορεί, ωστόσο, να επηρεάσει επαγγελματικές αποφάσεις, οικονομικές επιλογές, συνεργασίες ή προσωπικές σχέσεις. Και όταν η λήψη μιας απόφασης εξαρτάται από κάτι που ουδέποτε ειπώθηκε, το κόστος μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από μια στιγμιαία παρεξήγηση.
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