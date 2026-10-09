15 λεπτά κίνησης την ημέρα μπορούν να αλλάξουν την ψυχική υγεία: Το φαινόμενο του «bed rotting» καθηλώνει τον άνθρωπο στο κρεβάτι

Μια νέα παγκόσμια έρευνα αποκαλύπτει τις ανησυχητικές συνήθειες ακινησίας του σύγχρονου ανθρώπου και την ανάγκη για καθημερινή σωματική δραστηριότητα.

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, η εταιρεία αθλητικών υποδημάτων ASICS συνεργάστηκε με ειδικούς για τη δημιουργία του εγχειρήματος «The Movement Conservation Project».

Στόχος του project είναι να αποκαταστήσει τη σημασία της κίνησης του σώματος για το μυαλό μας, καθώς και να προτείνει χρήσιμους τρόπους για να σταθούμε ξανά στα πόδια μας (κυριολεκτικά και μεταφορικά) όταν η σύγχρονη ζωή δυσκολεύει την έξοδο από το σπίτι.

Το φαινόμενο του «bed rotting» που καθηλώνει τον άνθρωπο στο κρεβάτι

Το εγχείρημα διεξήγαγε έρευνα σε 34.000 άτομα από 31 χώρες για να ανακαλύψει τις συνήθειες κίνησης των ανθρώπων. Καθιέρωσε επίσης το «Movement Conservation Status» (Κατάσταση Διατήρησης της Κίνησης), το οποίο ταξινομεί τα επίπεδα δραστηριότητας σε «Ενεργό» (150+ λεπτά κίνησης την ημέρα), «Σε κίνδυνο» (30 έως 149 λεπτά κίνησης την ημέρα) ή «Υπό εξαφάνιση» (0 έως 29 λεπτά κίνησης την ημέρα).

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ο μέσος άνθρωπος περνά το 86% της ημέρας που είναι ξύπνιος χωρίς να κινείται, με τους νέους να κινούνται λιγότερο από όλους. Πάνω από το ήμισυ των ενηλίκων που συμμετείχαν στην έρευνα εμπίπτουν στις κατηγορίες «Σε κίνδυνο» ή «Υπό εξαφάνιση».

Το 57% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών δεν έφτανε τα συνιστώμενα επίπεδα κίνησης, ενώ η συγκεκριμένη ομάδα είχε επίσης τις χαμηλότερες βαθμολογίες στον δείκτη ψυχικής κατάστασης μεταξύ των ερωτηθέντων. Αυτό θα μπορούσε να συνδέεται με τη δημοφιλή τάση του «bed rotting», που περιλαμβάνει την παραμονή στο κρεβάτι παρακολουθώντας βίντεο, τηλεόραση ή κάνοντας doomscrolling για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Θεωρείται ότι αποτελεί αντίδραση στο άγχος και το στρες, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί είναι τόσο δημοφιλές ανάμεσα στη Gen Z και τις γυναίκες, δύο ομάδες που είναι πιο στρεσαρισμένες από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον στις μέρες μας.

Η τεχνολογία φαίνεται να βρίσκεται στον πυρήνα του ζητήματος, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να εκτελούν στο διαδίκτυο εργασίες που κάποτε γίνονταν στην πραγματική ζωή. Παρατηρήθηκε επίσης κατακόρυφη αύξηση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, με το 34% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών να δηλώνει ότι αναθέτει στην τεχνητή νοημοσύνη τη συμπλήρωση εργασιών τις οποίες προηγουμένως θα έκανε μόνο του.

15 λεπτά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Είναι λογικό, λοιπόν, καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο αυτοματοποιημένος, να πέφτουμε όλο και πιο βαθιά στην παγίδα της ακινησίας. Δεδομένου ότι η κίνηση συνδέθηκε με βελτιωμένες βαθμολογίες στον Δείκτη Ψυχικής Κατάστασης στην «Ενεργή» ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα «Υπό εξαφάνιση», η ASICS και οι συνεργαζόμενοι ειδικοί επιθυμούν να επαναφέρουν τους ανθρώπους στα πόδια τους.

Τα καλά νέα; Η απόκτηση των οφελών της κίνησης δεν απαιτεί την προετοιμασία για έναν μαραθώνιο, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και η άσκηση χαμηλής έντασης μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να ενισχύσει τη συγκέντρωση.

Στην πραγματικότητα, η μελέτη της ASICS αποκάλυψε ότι μόλις 15 λεπτά κίνησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην υγεία και την ευεξία. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουν όλους να αφιερώσουν «15 Minutes To Thrive» ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

«Τα ευρήματα αποτελούν μια υπενθύμιση ότι η κίνηση δεν είναι μια πρόσθετη πολυτέλεια· είναι θεμελιώδης για το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και λειτουργούμε», δήλωσε ο David Raichlen, Καθηγητής Βιολογίας και Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, σε σχετικό δελτίο τύπου.

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