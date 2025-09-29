Ανακαλύφθηκε νέο όργανο στο ανθρώπινο σώμα: Τι αλλάζει στην ιατρική (vid)

Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο όργανο στο ανθρώπινο σώμα που παρέμενε άγνωστο μέχρι σήμερα! Τι είναι οι tubarial salivary glands, πού βρίσκονται και γιατί αλλάζουν τα δεδομένα στην ιατρική; Δες το βίντεο!

Μπορεί να ζούμε στον 21ο αιώνα, όμως το ανθρώπινο σώμα δεν παύει να μας εκπλήσσει. Ποιος θα φανταζόταν ότι το 2020, μια ομάδα επιστημόνων θα ανακάλυπτε ένα νέο όργανο, το οποίο κανείς δεν γνώριζε μέχρι σήμερα;

Κι όμως, επιστήμονες από το Netherlands Cancer Institute ανακάλυψαν κατά λάθος ένα νέο σύνολο σιελογόνων αδένων και όχι, δεν βρίσκεται πουθενά κοντά στον προστάτη (όπου και ξεκίνησε η έρευνα), αλλά μέσα στο κεφάλι μας, πίσω από τη μύτη!

Πού βρίσκεται το νέο όργανο και ποια είναι η λειτουργία του;

Το "νέο" αυτό όργανο εντοπίστηκε στον ρινοφάρυγγα, στο σημείο όπου η ρινική κοιλότητα ενώνεται με τον λαιμό. Οι επιστήμονες το ονόμασαν Σωληνώδεις Σιελογόνοι Αδένες, και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενυδάτωση της περιοχής πίσω από τη μύτη και το στόμα.

Ο Dr. Wouter Vogel, ακτινοθεραπευτής και μέλος της ερευνητικής ομάδας, δήλωσε: «Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ο άνθρωπος έχει τρία μεγάλα σετ σιελογόνων αδένων, αλλά όχι σε αυτό το σημείο. Είχαμε βρει μόνο μικροσκοπικούς αδένες, διάσπαρτους στο βλεννογόνο. Γι’ αυτό και εκπλαγήκαμε τόσο πολύ!»

Aνακαλύφθηκε κατά λάθος

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια μελετών για τον καρκίνο του προστάτη, όταν οι επιστήμονες έκαναν PET και CT σάρωση σε ασθενείς, χρησιμοποιώντας ραδιενεργή γλυκόζη για να εντοπίσουν όγκους.

Στις σαρώσεις, παρατήρησαν δύο "φωτεινές" περιοχές στο κεφάλι των ασθενών, που δεν περίμεναν να δουν. Αυτές οι περιοχές αντιστοιχούσαν σε ένα εντελώς άγνωστο όργανο και κάπως έτσι γράφτηκε ιατρική ιστορία.

Πιθανές επιπτώσεις για καρκινοπαθείς – Τι λένε οι ειδικοί

Η ανακάλυψη έχει μεγάλη σημασία για τη θεραπεία του καρκίνου, ειδικά για όσους λαμβάνουν ακτινοθεραπεία στο κεφάλι ή τον λαιμό. Μέχρι σήμερα, το νέο όργανο δεν προστατευόταν καθόλου, καθώς κανείς δεν ήξερε πως υπάρχει.

Ο Dr. Vogel προειδοποιεί: «Ένα και μόνο λάθος στην κατεύθυνση της ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Κανείς μέχρι σήμερα δεν προσπαθούσε να προστατεύσει αυτούς τους αδένες, γιατί απλά… δεν τους γνωρίζαμε!»

Οι γιατροί πιστεύουν πως η ακτινοβόληση των Tubarial αδένων ίσως εξηγεί τα συχνά παράπονα για ξηροστομία και δυσκολία στην κατάποση που εμφανίζουν οι ασθενείς μετά τη θεραπεία.

Τι σημαίνει αυτή η ανακάλυψη για την ιατρική και τη θεραπεία;

Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει πως η ανακάλυψη του νέου οργάνου:

Θα βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασμό ακτινοθεραπειών

Θα μειώσει τις παρενέργειες στους ασθενείς με καρκίνο

Ανοίγει νέες πόρτες στη μελέτη του ανθρώπινου σώματος

Η επόμενη φάση της έρευνας επικεντρώνεται στο πώς να διαφυλαχθεί το όργανο κατά τη διάρκεια θεραπειών – κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν δυνατό, αφού αγνοούσαμε την ύπαρξή του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ