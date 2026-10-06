Φάρμακα αδυνατίσματος και η τριχόπτωση: Νέα έρευνα δείχνει πιθανή σχέση

Νέα μελέτη εξετάζει έναν πιθανό γενετικό παράγοντα πίσω από την τριχόπτωση που έχει αναφερθεί από χρήστες φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους.

Μια νέα μελέτη φέρνει στο προσκήνιο έναν πιθανό γενετικό παράγοντα που συνδέεται με την τριχόπτωση σε άνδρες οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα GLP-1, όπως το Ozempic, το Wegovy και το Zepbound.

Οι ερευνητές του NYU Langone Health διαπίστωσαν ότι άνδρες με γενετική προδιάθεση για ανδρικού τύπου τριχόπτωση εμφάνιζαν κατά 7% υψηλότερο κίνδυνο όταν τα γονίδιά τους συνδέονταν με εντονότερη δραστηριότητα του GLP-1. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου στο Journal of Investigative Dermatology.

Τι δείχνει η έρευνα

Η αραίωση των μαλλιών έχει αναφερθεί από αρκετους ανθρώπους που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Μέχρι σήμερα, η συνηθέστερη εξήγηση ήταν ότι η τριχόπτωση σχετίζεται κυρίως με την απότομη απώλεια βάρους και όχι απαραίτητα με τα ίδια τα φάρμακα. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, τα μαλλιά φαίνεται να επανέρχονται λίγους μήνες μετά τη σταθεροποίηση του βάρους.

Η νέα μελέτη εξετάζει διαφορετικό ενδεχόμενο, με τους επιστήμονες να επικεντρώνονται στο γονίδιο GLP1R, το οποίο επηρεάζει την ποσότητα των υποδοχέων GLP-1 στον οργανισμό, χρησιμοποιώντας τη γενετική δραστηριότητά του ως ένδειξη για το πόσο έντονη μπορεί να είναι η δράση των φαρμάκων. Στη συνέχεια συνέκριναν τα γενετικά δεδομένα με δείκτες που έχουν εντοπιστεί σε άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία, την πιο συχνή μορφή κληρονομικής τριχόπτωσης που προκαλεί αραίωση κυρίως στο μπροστινό και πάνω μέρος του τριχωτού.

Οι γενετικοί δείκτες που συνδέονται με περισσότερους υποδοχείς GLP-1 εμφανίζονταν συχνότερα στους άνδρες με την πάθηση. Το αποτέλεσμα παρέμεινε ίδιο ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αντίσταση στην ινσουλίνη και τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης.

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα

Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από δύο μεγάλες δημόσιες γενετικές βάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονταν συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στους άνδρες, καθώς η ανδρικού τύπου τριχόπτωση έχει μελετηθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με την αντίστοιχη στις γυναίκες. Η επικεφαλής ερευνήτρια, δρ. Lynn Petukhova, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη γενετική ένδειξη που συνδέει τη χρήση GLP-1 με αυξημένο κίνδυνο ανδρογενετικής αλωπεκίας.

Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς μπορεί να επηρεάζονται οι θύλακες των τριχών. Εάν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο μέλλον θα μπορούσε να εξετάζεται ο κίνδυνος τριχόπτωσης πριν από τη χορήγηση ενός τέτοιου φαρμάκου, ενώ σε ορισμένους ασθενείς θα μπορούσε να εξετάζεται παράλληλη θεραπεία, όπως η μινοξιδίλη. Η ερευνητική ομάδα σκοπεύει επίσης να διερευνήσει εάν αντίστοιχη σχέση υπάρχει και στις γυναίκες.

Η ανδρογενετική αλωπεκία εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου τους μισούς λευκούς άνδρες άνω των 50 ετών, ενώ αφορά σχεδόν εξίσου μεγάλο ποσοστό γυναικών της ίδιας ηλικιακής ομάδας, κυρίως μετά την εμμηνόπαυση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ