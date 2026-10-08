Αντιβίωση και ζάχαρη; Νέα μελέτη δείχνει πως τα γλυκά μειώνουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ζάχαρη ίσως βοηθά ορισμένα βακτήρια να επιβιώσουν από την αντιβίωση και να πολλαπλασιαστούν, επηρεάζοντας το μικροβίωμα.

Η κατανάλωση περισσότερης ζάχαρης κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας με αντιβιοτικά μπορεί να προκαλεί εντονότερες αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό.

Το μικροβίωμα περιλαμβάνει τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς που ζουν στο έντερο και παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην πέψη όσο και στη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Τα αντιβιοτικά είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση βακτηριακών λοιμώξεων, όμως δεν επηρεάζουν μόνο τα βλαβερά βακτήρια, καθώς μπορούν παράλληλα να περιορίσουν τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς, μειώνοντας την ποικιλία του μικροβιώματος και δημιουργώντας χώρο για την ανάπτυξη άλλων, δυνητικά επιβλαβών, βακτηρίων.

Τι έδειξε η μελέτη για τη ζάχαρη

Ερευνητές από τα NYU Langone Health, City of Hope και Memorial Sloan Kettering ανέλυσαν συνολικά 9.419 γεύματα που κατανάλωσαν 173 νοσηλευόμενοι ασθενείς με καρκίνο του αίματος. Η ανάλυση έδειξε ότι για κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια ζάχαρης που είχαν καταναλωθεί κατά τις 48 ώρες πριν από τη θεραπεία, παρατηρήθηκε επιπλέον μείωση κατά 21% στην ποικιλία των βακτηρίων του εντέρου.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν αύξηση του Enterococcus faecium όταν τα αντιβιοτικά συνδυάζονταν με διατροφή πλούσια σε ζάχαρη. Πρόκειται για βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις, ορισμένες από τις οποίες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Παρόμοια εικόνα προέκυψε και από πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια, ενισχύοντας την υπόθεση ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το μικροβίωμα αντιδρά στα αντιβιοτικά.

Η πιθανή εξήγηση των επιστημόνων

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ζάχαρη ενδέχεται να λειτουργεί ως πηγή ενέργειας για ορισμένα από τα βακτήρια που καταφέρνουν να επιβιώσουν μετά τη χορήγηση αντιβιοτικών. Έτσι, αυτά τα μικρόβια μπορεί να αποκτούν πλεονέκτημα και να πολλαπλασιάζονται ευκολότερα.Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι η ζάχαρη προκαλεί από μόνη της λοιμώξεις ή ότι πρέπει να αλλάξει κάποιος τη θεραπεία του χωρίς ιατρική συμβουλή.

Δείχνουν, ωστόσο, ότι η διατροφή μπορεί να αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει την ισορροπία του μικροβιώματος κατά τη διάρκεια της αντιβίωσης. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Nature.

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