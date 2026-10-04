McDonald's με πρωτεΐνη; Η αλυσίδα αλλάζει κατάλογο λόγω της αυξημένης χρήσης ενός φαρμάκου

Νέα δεδομένα στις διατροφικές συνήθειες οδηγούν τη McDonald’s σε αλλαγές στο μενού της, με περισσότερες επιλογές που απευθύνονται σε όσους αναζητούν πρωτεΐνη.

Η McDonald’s ετοιμάζει αλλαγές στο μενού της σε πολλές αγορές, καθώς οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών μεταβάλλονται, μεταξύ άλλων λόγω της αυξανόμενης χρήσης φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως το Ozempic.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τις επιλογές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, απαντώντας στη ζήτηση καταναλωτών που θέλουν να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους.

Αλλαγές σε μενού και εστιατόρια

Στο Investor Day της εταιρείας, στις 23 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε το σχέδιο για την προσθήκη νέων προϊόντων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται wraps και sandwiches με ψητό κοτόπουλο, αλλά και νέες επιλογές που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρωτεΐνη. Η McDonald’s αναμένεται επίσης να δοκιμάσει bowls και μικρά σνακ με αυγό, σε διαφορετικές ποσότητες και μορφές, θέλοντας να προσεγγίσει καταναλωτές που αναζητούν πιο πρωτεϊνούχα γεύματα.

Οι αλλαγές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανανέωσης της αλυσίδας, η οποία σχεδιάζει επίσης νέες κουζίνες, ειδικά σημεία παραλαβής παραγγελιών και μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η McDonald’s συνεργάζεται με την Google για το σύστημα ArchIQ, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των αποθεμάτων, ενώ θα διευκολύνει και τις παραγγελίες στα McAuto στα αγγλικά και τα ισπανικά. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει μεγαλύτερους παιδότοπους και πιο εμφανείς χώρους για την παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων, επιχειρώντας να αλλάξει συνολικά την εμπειρία των πελατών στα καταστήματά της.

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