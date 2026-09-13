Φάρμακα που έγιναν γνωστά για το αδυνάτισμα ίσως κάνουν πολλά περισσότερα: Οι γιατροί το αποκαλούν «συντριβάνι της νιότης»

Τα φάρμακα GLP-1 έγιναν γνωστά για την απώλεια βάρους και τη ρύθμιση του σακχάρου, όμως οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος πιθανών οφελών

Τα φάρμακα GLP-1 έγιναν γνωστά κυρίως για την απώλεια βάρους και τη ρύθμιση του σακχάρου, όμως οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος πιθανών οφελών, από την καρδιαγγειακή υγεία μέχρι τις παθήσεις του ήπατος και του αναπνευστικού.

Τα GLP-1 μιμούνται τη δράση μιας φυσικής ορμόνης που παράγεται στο λεπτό έντερο μετά το γεύμα, διεγείροντας την παραγωγή ινσουλίνης, επιβραδύνοντας την κένωση του στομάχου και ενισχύοντας το αίσθημα κορεσμού. Ο καρδιολόγος και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Yale, Harlan Krumholz, τα έχει χαρακτηρίσει «φάρμακα-σταθμό» με «βαθιές επιδράσεις», υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει να «γυρίζουν πίσω το ρολόι».

Καρδιά, πίεση και υπνική άπνοια

Ένα από τα ισχυρότερα πεδία έρευνας αφορά την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς τα GLP-1 φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο και παχυσαρκία. Παράλληλα, η τιρζεπατίδη, η δραστική ουσία του Mounjaro, έχει συνδεθεί με σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης, η οποία σύμφωνα με τον Krumholz μπορεί να φτάνει σχεδόν τις επτά μονάδες.

Το ενδιαφέρον επεκτείνεται και στην αποφρακτική υπνική άπνοια, με το Zepbound να έχει λάβει έγκριση για τη συγκεκριμένη πάθηση, ενώ εξετάζεται επίσης πιθανή προστατευτική δράση των GLP-1 στους νεφρούς, μέσω της μείωσης παραγόντων κινδύνου όπως το υψηλό σάκχαρο, η υπέρταση και το αυξημένο βάρος.

Ήπαρ, καρκίνος και αναπνευστικές παθήσεις

Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο είναι η λιπώδης νόσος του ήπατος, καθώς το Wegovy έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της μεταβολικής δυσλειτουργίας σχετιζόμενης στεατοηπατίτιδας (MASH) σε ενήλικες με σημαντική ίνωση. Παράλληλα, μελέτη του 2026 συνέδεσε τη χρήση GLP-1 με 41% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων που σχετίζονται με την παχυσαρκία σε άτομα χωρίς διαβήτη, εύρημα που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και δεν σημαίνει ότι τα φάρμακα αποτελούν θεραπεία ή αποδεδειγμένο μέσο πρόληψης του καρκίνου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα δεδομένα για το άσθμα και τη ΧΑΠ, καθώς ερευνητές ανέφεραν λιγότερες κρίσεις άσθματος και εξάρσεις ΧΑΠ σε ασθενείς που λάμβαναν GLP-1, με τη σεμαγλουτίδη να συνδέεται με σχεδόν 40% λιγότερες κρίσεις άσθματος και περίπου 20% λιγότερες εξάρσεις ΧΑΠ.

Μακροζωία και άλλες πιθανές δράσεις

Οι επιστήμονες εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο τα GLP-1 να επηρεάζουν τη μακροζωία. Σε πειράματα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ποντίκια που έλαβαν σεμαγλουτίδη έζησαν περίπου 100 ημέρες περισσότερο, δηλαδή περίπου 12% περισσότερο από το αναμενόμενο, παρουσιάζοντας παράλληλα βελτιώσεις στο σάκχαρο, την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι δεν είναι γνωστό αν το αποτέλεσμα μπορεί να μεταφερθεί στον άνθρωπο. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να βοηθά στον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, ενώ μελετάται και για προβλήματα γονιμότητας που συνδέονται με το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS). Τα ευρήματα έχουν οδηγήσει τους επιστήμονες να εξετάζουν τα GLP-1 όχι πλέον μόνο ως φάρμακα για το βάρος και τον διαβήτη, αλλά ως θεραπείες με πιθανώς ευρύτερες επιδράσεις σε πολλά συστήματα του οργανισμού.

Για αρκετές από αυτές τις χρήσεις, πάντως, απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες, ώστε να διαπιστωθεί ποια οφέλη είναι πραγματικά αιτιώδη και σε ποιους ασθενείς μπορούν να αξιοποιηθούν με ασφάλεια.

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