Οι Βρετανοί... νοσταλγούν την Ε.Ε.: Το 50% θέλει επιστροφή, δέκα χρόνια μετά το Brexit

Σχεδόν το 50% των Βρετανών ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Η προσωπική επιθυμία του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις επόμενες εκλογές φαίνεται να βρίσκει σημαντική ανταπόκριση στο εκλογικό σώμα.

Ωστόσο, υπουργοί του συμβουλίου εκφράζουν κατ' ιδίαν σοβαρές επιφυλάξεις, συνιστώντας προσεκτικούς χειρισμούς ώστε να μην αναζωπυρωθούν οι πολιτικοί διχασμοί του Brexit.

Στροφή 180 μοιρών για το Brexit

Έρευνα της εταιρείας The Messina Group (TMG) σε δείγμα 11.461 ατόμων έδειξε ότι το σενάριο της επανένταξης στην ΕΕ συγκεντρώνει 49% θετικές γνώμες έναντι 28,5% που διαφωνούν.

Παράλληλα, η επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης με την Ευρώπη και η υπόσχεση ενός νέου δημοψηφίσματος θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό των Εργατικών έως και κατά επτά μονάδες, προσελκύοντας κυρίως ψηφοφόρους των Πρασίνων και των Φιλελεύθερων Δημοκρατών.

Σχετικά με τη διαδικασία, σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων θεωρεί αναγκαία τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος. Επιπλέον, το 52,4% πιστεύει πως η αποχώρηση από την ΕΕ ήταν λανθασμένη απόφαση, ενώ το 54,9% την αξιολογεί ως αποτυχία.

Παρά τα ευνοϊκά δημοσκοπικά ευρήματα, αρκετά στελέχη των Εργατικών, ιδίως όσα εκλέγονται σε περιφέρειες που είχαν υποστηρίξει το Brexit, εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένα.

Υπουργοί όπως η Λούσι Πάουελ, ο Τζόναθαν Ρέινολντς και η Σαμπάνα Μαχμούτ έχουν τονίσει την ανάγκη για προσεκτικά βήματα, επισημαίνοντας τις οικονομικές και πολιτικές επιπλοκές μιας τέτοιας απόφασης.

Επιπλέον, στο περιβάλλον της κυβέρνησης υπάρχει ο φόβος ότι μια επίσημη δέσμευση για επανένταξη θα μπορούσε να δώσει νέα πολιτική ώθηση στον Νάιτζελ Φάρατζ (εκ των βασικών αρχιτεκτόνων του brexit) και το κόμμα Reform, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεση για το μεταναστευτικό και την εθνική κυριαρχία.

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