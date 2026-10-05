Ο Μάριος Φραγκούλης φέρνει τη λάμψη του Las Vegas στην Αθήνα

Μια λαμπερή βραδιά με 30 μουσικούς, swing, jazz και τη μαγεία της χρυσής εποχής του Las Vegas.

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:30, ο Μάριος Φραγκούλης παρουσιάζει στο Christmas Theater μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στο Great American Songbook και στη χρυσή εποχή του Las Vegas.

Με 30 μουσικούς επί σκηνής σε μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η λαμπερή Big Band μάς μεταφέρει στην ατμόσφαιρα των θρυλικών shows που σημάδεψαν τις δεκαετίες του ’40 έως και του ’70. Ο πλούσιος ήχος των πνευστών, οι ζωντανές ενορχηστρώσεις και η χαρακτηριστική σκηνική λάμψη της εποχής συναντούν τη μοναδική ερμηνεία του κοσμοπολίτη Μάριου Φραγκούλη.

Εμβληματικά standards και διαχρονικά τραγούδια του American Songbook ζωντανεύουν μέσα από ένα πρόγραμμα με swing, jazz, θεατρικότητα και κομψότητα.

Κάθε στιγμή της παράστασης υπόσχεται να θυμίσει τη μαγεία μιας άλλης εποχής και να μετατρέψει το Christmas Theater σε μια μεγάλη σκηνή του Las Vegas.

Ενδεικτικά, στο πνεύμα του αφιερώματος ξεχωρίζουν αγαπημένα standards όπως τα “Strangers in the Night”, “Unforgettable”, “Mona Lisa”, “When I Fall in Love”, “Blue Skies”.

Μια παραγωγή σχεδιασμένη ως ένα αυθεντικό vintage show και ως η πιο εντυπωσιακή και μουσικά πλούσια παράσταση της χρονιάς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία: Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30μ.μ.

Χώρος: Christmas Theater, Γαλάτσι

Εισιτήρια: Από €20

Προπώληση: αγορά εισιτηρίων εδώ more.com

Για ομαδικά εισιτήρια: [email protected]



Παραγωγή: Arietta Productions

Διεύθυνση Παραγωγής: Κική Δημητριάδη

Συντονισμός Παραγωγής: Σταυρουλα Σιάνου

Δημόσιες σχέσεις & Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα – www.margaritadroutsa.com