Τριαντόπουλος κατά Καρυστιανού για το «να μεταφερθούν τα κρέατα»: «Η ανοχή έχει και τα όριά της»

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος απάντησε στη Μαρία Καρυστιανού, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς πως χρησιμοποίησε προσβλητικές εκφράσεις για τα θύματα των Τεμπών.

Σφοδρή αντιπαράθεση ξεσπά ξανά γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, καθώς ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος απάντησε σε αυστηρό τόνο στις δηλώσεις της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» και μητέρα θανούσας, Μαρίας Καρυστιανού.

Η αντιπαράθεση προκλήθηκε μετά τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», όπου αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος αμέσως μετά την σύγκρουση.

Η πρόεδρος του συλλόγου υποστήριξε ότι, βάσει μαρτυριών και καταθέσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο κ. Τριαντόπουλος φέρεται να είχε ζητήσει «να μεταφερθούν τα κρέατα», αναφερόμενος στις σορούς των θυμάτων, και να γίνει ο χώρος της τραγωδίας «λαμπίκο».

«Χυδαίο ψεύδος, η ανοχή έχει όρια»

Από την πλευρά του, ο πρώην υφυπουργός απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, κάνοντας λόγο για ανυπόστατες και συκοφαντικές αναφορές. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος χαρακτήρισε τον σχετικό ισχυρισμό ως «χυδαίο ψεύδος», ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε τέτοιες εκφράσεις ή έδωσε παρόμοιες εντολές.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «η ανοχή στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της».

Αναλυτικά η δήλωση του Τριαντόπουλου

«Έλαβα με έκπληξη γνώση των δηλώσεων της Προέδρου του κόμματος "Ελπίδα για τη Δημοκρατία", κας Μαρίας Καρυστιανού, περί του ότι δήθεν εγώ χαρακτήρισα, σε τόπο και χρόνο που δεν προσδιόρισε, ως "κρέατα προς μεταφορά" τις σορούς θανόντων στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ώστε ο χώρος να γίνει "λαμπίκο".

Οι δηλώσεις της μάλιστα αυτές δόθηκαν σε τηλεοπτικό μέσο πανελλήνιας εμβέλειας, και εξ αφορμής όχι εξετάσεώς της ως μητέρας θανούσης στην τραγωδία, που θα συγχωρούσε ίσως και ένα βαρύ ατόπημα, αλλά συνεντεύξεώς της ως πολιτικής αρχηγού - και αυτό έχει τη σημασία του.

Σεβάστηκα απόλυτα μέχρι σήμερα και πάντα θα σέβομαι τον ανείπωτο πόνο των συγγενών των θανόντων στο δυστύχημα, όπως καταδεικνύει η στάση μου όλη αυτήν την περίοδο.

Σέβομαι, όμως, και έχω χρέος απέναντι στα παιδιά μου και την οικογένειά μου, που συνεχώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συκοφαντίες και να αντέξουν αθλιότητες και τοξικότητα.

Η ανοχή, λοιπόν, στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της.

Και όταν οι συκοφαντίες προέρχονται από πρόσωπο που διεκδικεί θεσμική θέση στη χώρα, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Θεωρώ τουλάχιστον λυπηρό να βρίσκομαι στη θέση να απαντώ σε ισχυρισμούς περί δήθεν λεγομένων μου, όταν και μόνο η σκέψη επί αυτών είναι αδιανόητη.

Διαψεύδω, κάθετα και κατηγορηματικά, όσα παραπάνω ανέφερε η κα Μαρία Καρυστιανού, ως ένα χυδαίο ψεύδος που οδηγεί σε ένα δρόμο ολισθηρό, τον οποίο δεν θα ακολουθήσω.

Άλλωστε, η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του φυσικού μου δικαστή - όπως ζήτησα από την πρώτη στιγμή, είναι, πλέον, πολύ κοντά.

Και η Αλήθεια εκεί, θα λάμψει».

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