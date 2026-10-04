Όταν η Αγγελική Νικολούλη συναντούσε έναν «μακελάρη» μπουζουξή

Όταν η Αγγελική Νικολούλη είχε συναντήσει τον Μιχάλη Μακρυγιάννη.

Η Αγγελική Νικολούλη, πριν ξεκινήσει την τηλεοπτική της διαδρομή, εργαζόταν ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες όπως το «Έθνος». Σε ένα από τα ρεπορτάζ της, συνάντησε τον Μιχάλη Μακρυγιάννη, ο οποίος τότε (1994), είχε κατηγορηθεί για τουλάχιστον τέσσερις δολοφονίες, τέσσερις ληστείες και μια απόδραση από τις φυλακές. Η ιστορία έχει ενδιαφέρον, καθώς ο Μακρυγιάννης, παρά το γεγονός ότι οι εφημερίδες τον αποκαλούσαν «Ο Έλληνας Ντίλινγκερ». Στη συντάκτρια - τότε - Αγγελική Νικολούλη, λέει τα εξής:

«Εγώ δεν γεννήθηκα φονιάς, έγινα. Μουσικός ήμουνα. Έπαιζα μπουζούκι. Είχα κι εγώ σπίτι και οικογένεια, κάπου στην Καρδίτσα. Με έμπλεξαν όμως άσχημα στα 22 μου κάποιοι επιτήδείοι και με έβαλαν στο λούκι. Άσε, γιατί αν αρχίσω να μιλάω κάποιοι θα τρέχουν να κρυφτούν...»

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