«Κοντά 30» και όλα αρχίζουν να βγάζουν νόημα: Η Χριστίνα Σαμαρά έρχεται live

Η Χριστίνα Σαμαρά κάνει τα «Κοντά 30» ένα live για σχέσεις, επιλογές και όσα αφήνουμε πίσω.

Στις 20 Οκτωβρίου, τα «Κοντά 30» χρόνια της Χριστίνας Σαμαρά γίνονται για πρώτη φορά ένα live εφ’ όλης της ύλης, στο Club του Σταυρού του Νότου.

Με αφετηρία τον πρώτο της προσωπικό δίσκο, «Κοντά 30», τα τραγούδια που ξεχώρισαν από αυτόν ("Κοντά 30", "Hotel Gatto Perso", "Τόξικ Πρώην", "Ο 'αλλος δε") αλλά και με τραγούδια από το νέο υλικό που ετοιμάζει, η Χριστίνα Σαμαρά ανεβαίνει στη σκηνή για να αφηγηθεί μουσικά όλα όσα συμβαίνουν λίγο πριν και λίγο μετά τα 30.

Το διδακτορικό στη Νορβηγία που έμεινε πίσω για χάρη της μουσικής στην Ελλάδα, οι συναισθηματικές διακυμάνσεις μιας (παραδόξως δύσκολης) δεκαετίας, οι σχέσεις, οι επιλογές, οι αμφιβολίες, η ανάγκη να ξαναβρείς τον εαυτό σου και, τελικά, η ανακούφιση που αρχίζει να διαφαίνεται κάπου εκεί στα 30+.

Μαζί της θα συμπράξουν τρείς εξαιρετικοί μουσικοί, ο Νίκος Αγγλούπας στο μπάσο, ο Άγγελος Αγγελίδης στις κιθάρες και η Υρώ Ζερβούδη στη φωνή και τα πλήκτρα.

Ένα live για όσα αφήσαμε πίσω, όσα δεν προλάβαμε να ζήσουμε και όσα τελικά αρχίζουν να βγάζουν λίγο περισσότερο νόημα.

INFO BOX

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ

Live

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Σταυρός του Νότου Club

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Γενική είσοδος: 14 ευρώ

Μουσικοί:

Νίκος Αγγλούπας,Υρώ Ζερβούδη, Άγγελος Αγγελίδης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Παναγιώτης Τσεβρένης

Παραγωγή: Δημήτρης Μακρής

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Χαρά Ζούμα | m. 6980 571057

Νίνα Αλτάνη | m. 6985 560600

Άννα Θαλασσινού | m. 6942782022

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