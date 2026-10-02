«Την ψίχα αυτοί να μασουλάν. Και σου πετούν τις κόρες»: Η Πλεύση Ελευθερίας γιορτάζει 10 χρόνια με ένα viral τραγούδι

Η Πλεύση Ελευθερίας γιορτάζει τη συμπλήρωση 10 ετών με ένα νέο τραγούδι, στους στίχους του οποίου περιλαμβάνονται αναφορές σε ακρίβεια, διαφθορά και κοινωνικά ζητήματα.

Με ένα νέο τραγούδι επέλεξε να γιορτάσει η Πλεύση Ελευθερίας τη συμπλήρωση 10 ετών από την έναρξη της πολιτικής της πορείας, με τη φράση «Η Πλεύση είναι η λύση» να αποτελεί το βασικό σύνθημα του τραγουδιού.

Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρουσίασε το τραγούδι μέσα από ένα μουσικό βίντεο, με στίχους που αναφέρονται με ιδιαίτερο τόνο σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, η διαφθορά, η δημόσια περιουσία, οι μισθοί και οι συντάξεις. Τον Σεπτέμβριο, το κόμμα είχε χρησιμοποιήσει επίσης το ίδιο σύνθημα, «Η Πλεύση είναι η λύση», στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη ΔΕΘ.

Οι στίχοι του τραγουδιού

Το τραγούδι ξεκινά με αναφορές στις οικονομικές δυσκολίες που, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, αντιμετωπίζουν οι πολίτες, κάνοντας λόγο για μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, αυξημένο κόστος ζωής και εργασιακές πιέσεις με στίχους όπως «Τη σύνταξη σου έκοψαν. Και τον μισθό μειώσαν» και «Την ψίχα αυτοί να μασουλάν. Και σου πετούν τις κόρες»

Στο ρεφρέν επαναλαμβάνεται η φράση «Η Πλεύση είναι η λύση», ενώ ακολουθούν αναφορές την αναξιοκρατία, την ακρίβεια και τα καρτέλ, με λέξεις όπως «διαφθορά» και «ξεπούλημα» να είναι κεντρικό θέμα του ρεφρέν. Σε άλλο σημείο, οι στίχοι αναφέρονται στις υποδομές και στη δημόσια περιουσία, με αναφορές στα δίκτυα μεταφορών, τα νοσοκομεία και τα σχολεία, αλλά και στις αμυντικές δαπάνες.

Το τραγούδι ολοκληρώνεται με επανάληψη του βασικού ρεφρέν και των αναφορών σε ζητήματα που η Πλεύση Ελευθερίας έχει θέσει στην πολιτική της ατζέντα. Η δημιουργία του τραγουδιού αποδίδεται στον Jo Di, ενώ το βίντεο δημιούργησε ο Θάνος Αγγέλης.

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