Καρυστιανού: «Υπάρχει κβαντική ιατρική, ελέγχθηκε χθες το μηχάνημα - Αρωματικοί υδρογονάνθρακες η αιτία της πυρόσφαιρας»

Σε συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε για τον σάλο γύρω από την κβαντική ιατρική, την πολιτική και τα Τέμπη.

Καλεσμένη στο πρώτο «Ενώπιος Ενωπίω» της νέας σεζόν και στον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν η Μαρία Καρυστιανού, που μίλησε για όλους και για όλα.

«Δεν υπάρχει κβαντικός ιατρός, αλλά κβαντική ιατρική. Ελέγχθηκε χθες το μηχάνημα»

Στη σκιά των αντιδράσεων που προκλήθηκαν για τον εξοπλισμό του ιατρείου της, η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ξεκαθάρισε τη θέση της, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί παρανομίας, υποστηρίζοντας πως η συσκευή βιοσυντονισμού που διαθέτει είναι εντελώς ακίνδυνη, διαγνωστικού χαρακτήρα και δεν απαιτεί κάποια ειδική αδειοδότηση. Παράλληλα, απέδωσε τον θόρυβο και τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της σε αμιγώς πολιτικές σκοπιμότητες.

Αναφερόμενη στον όρο «κβαντικός ιατρός», διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα: «Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως, η κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση. Η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά αφορά τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό. Το MRI έχει μέσα κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι», ανέφερε.

Περιγράφοντας τη λειτουργία της συσκευής, η κ. Καρυστιανού εξήγησε ότι πρόκειται για μια μη επεμβατική μέθοδο που «διαβάζει» τις συχνότητες των κυττάρων για τη συλλογή πληροφοριών, χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό. Όπως ανέφερε, ανάλογος εξοπλισμός χρησιμοποιείται ευρέως σε εξειδικευμένα κέντρα ευεξίας και μακροζωίας.

«Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε, όμως, τι έμεινε; Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία», ανέφερε.

Στρέφοντας τα βέλη της κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τον κατηγόρησε για επιλεκτική δημοσιοποίηση του ονόματός της στα μέσα ενημέρωσης, πριν ακόμη η ίδια λάβει επίσημη ενημέρωση, ενώ άλλοι εμπλεκόμενοι γιατροί παρέμειναν ανώνυμοι: «Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά; Δεν άκουσα το όνομα των άλλων ιατρών. Το δικό μου, όμως, αναφέρθηκε πολλάκις και, μάλιστα, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο. Να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια», εφόσον, όπως υποστήριξε, ο έλεγχος έδειξε ότι δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα.

«Μπήκα στην πολιτική για να δικαιωθεί το παιδί μου»

Ερωτώμενη για το πως πήρε την απόφαση να εισέλθει στον πολιτικό στίβο, απάντησε πως πηγάζει από την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να βρει δικαιοσύνη μέσω της υπάρχουσας οδού, αρνούμενη να παραμείνει αδρανής σε ένα σύστημα που αποτυγχάνει να προστατεύσει τους πολίτες του: «Γιατί αναγνώρισα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλώ για δικαιοσύνη. Αυτό που λείπει από την κοινωνία είναι ένας Κράτος Δικαίου».

Απαντώντας σε αιχμές που διατυπώθηκαν εντός του Συλλόγου Θυμάτων για τη διαχείριση των εσόδων από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, διαβεβαίωσε πως όλα τα χρήματα παραμένουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του φορέα.

Όσον αφορά το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ξεκαθάρισε ότι δεν στηρίζεται από επιχειρηματικούς χορηγούς, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στη συνδρομή των μελών και τον εθελοντισμό.

«Δεν περιμένω δικαίωση από αυτή τη δίκη»

Περνώντας στη συζήτηση για τα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως η πυρόσφαιρα συνδέεται με αρωματικούς υδρογονάνθρακες: «Αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι η αιτία της πυρόσφαιρας. Τα λένε οι εκθέσεις».

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε απέναντι στον τρόπο που η Δικαιοσύνη και οι κρατικές αρχές χειρίζονται την υπόθεση των Τεμπών. Δήλωσε απερίφραστα ότι δεν προσδοκά δικαίωση από την επικείμενη δίκη, εκφράζοντας την πλήρη απαξίωσή της προς τους θεσμούς, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική για τη διαχείριση του χώρου του δυστυχήματος: «Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο;»

Παράλληλα, στηλίτευσε τις κινήσεις πολιτικών προσώπων τις πρώτες ημέρες, καθώς και τις παρεμβάσεις αλλοίωσης του σημείου (μπάζωμα), αναφερόμενη στον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Στο εξομολογητικό μέρος της συνέντευξης, η κ. Καρυστιανού περιέγραψε τη βαθιά προσωπική της μεταμόρφωση μετά τον χαμό της κόρης της, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ο παλιός της εαυτός «πέθανε εκείνη τη νύχτα».

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