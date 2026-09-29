Δίκη των Τεμπών: Στο Ειδικό Δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα

Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το μπάζωμα στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών.

Νέα και σημαντική τροπή λαμβάνει η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αποφάσισε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε δίκη.

Στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ο Τριαντόπουλος

Όπως προκύπτει, το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και παραπέμπει τον πρώην υφυπουργό στο Ειδικό Δικαστήριο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τις παρεμβάσεις που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος αμέσως μετά τη σύγκρουση των τρένων, υπόθεση που έγινε ευρέως γνωστή ως το μπάζωμα.

Τι προβλέπει το βούλευμα

Η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου ευθυγραμμίζεται με την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος είχε εισηγηθεί την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου. Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη κατόπιν απόφασης που έλαβε η Βουλή τον Απρίλιο του 2025 για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην υφυπουργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο συνολικό περιεχόμενο του βουλεύματος, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως στην ποινική μεταχείριση και των υπόλοιπων προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται αναλυτικότερες λεπτομέρειες για τις τελικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου σχετικά με όλους τους εμπλεκομένους.

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