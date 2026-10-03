Η στιγμή που αρκούδα επιτίθεται σε αυτοκίνητο στην Ιαπωνία
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Λίγα μέτρα πίσω από την αρκούδα διακρίνεται και το μικρό αρκουδάκι της.
Τρομακτικό βίντεο από επιβατικό αυτοκίνητο στο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας δείχνει το αυτοκίνητο να δέχεται επίθεση από μια καφέ αρκούδα.
Το περιστατικό συνέβη στις 29 Σεπτεμβρίου, αφού το αυτοκίνητο επιβράδυνε και σταμάτησε καθώς οι αρκούδες διέσχιζαν τον δρόμο. Λίγα μέτρα πίσω από την αρκούδα διακρίνεται και το μικρό αρκουδάκι της.
Δείτε το βίντεο στο newsbomb.gr
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