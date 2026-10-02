Καρχαρίας κολυμπάει σε... κεντρικό δρόμο του Νιού Τζέρσεϊ: Δεν υπήρχε λόγος πανικύ λένε οι κάτοικοι (vid)

Ένας καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά σε κατοικημένο δρόμο του Νιου Τζέρσεϊ μετά από πλημμύρες, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους και ένα viral βίντεο.

Ένας καρχαρίας βρέθηκε να κολυμπά σε κατοικημένο δρόμο στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε ισχυρή κακοκαιρία στην περιοχή. Το ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στην Surf City, στο Long Beach Island, με το βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media.

«Είναι ένας μικρός καρχαρίας; Θεέ μου», ακούγεται να λέει ένας από τους ανθρώπους που κατέγραψαν το περιστατικό, καθώς το ζώο κινείται μέσα στα πλημμυρισμένα νερά. Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, δεν επρόκειτο για κάποιο επικίνδυνο αρπακτικό που είχε βρεθεί στους δρόμους αναζητώντας τροφή, καθώς το ζώο πιθανότατα ήταν ένας dusky smooth-hound, γνωστός και ως smooth dogfish, ένα είδος σκυλόψαρου που θεωρείται ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

Το συγκεκριμένο είδος φτάνει κατά μέσο όρο περίπου το 1,2 μέτρο σε μήκος και διαθέτει χαμηλά, πεπλατυσμένα δόντια, κατάλληλα κυρίως για να συνθλίβει τα κελύφη καρκινοειδών και όχι για να σκίζει σάρκα.

Πώς βρέθηκε ο καρχαρίας στον δρόμο

Η παρουσία του στην κατοικημένη περιοχή συνδέεται με την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την ανατολική ακτή των ΗΠΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Το φαινόμενο ήταν ένας ισχυρός nor’easter, δηλαδή εξωτροπικός κυκλώνας που σχηματίζεται στον δυτικό Βόρειο Ατλαντικό και μπορεί να προκαλέσει θυελλώδεις ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και παράκτιες πλημμύρες.

Όταν το θαλασσινό νερό εισέρχεται με μεγάλη ένταση σε χαμηλότερες παράκτιες περιοχές, είναι πιθανό να παρασύρει μαζί του και θαλάσσια ζώα. Περιοχές όπως το Long Beach Island, που βρίσκονται πάνω σε στενά νησιά-φράγματα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε τέτοιου είδους πλημμύρες. Η κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου του 2026 χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα ισχυρή για τόσο νωρίς στην σεζόν. Σύμφωνα με τις αναφορές για τις συνέπειές της, περίπου 200.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και περισσότερες από 550 πτήσεις ακυρώθηκαν ενώ ένας 56χρονος άνδρας στο Νιου Τζέρσεϊ έχασε επίσης την ζωή του από πτώση δέντρου.

Μέσα σε όλα αυτά, ο μικρός καρχαρίας δεν αποτέλεσε τελικά κάποια ιδιαίτερη απειλή.

Η περιοχή έχει όμως σκοτεινή ιστορία με καρχαρίες

Το περιστατικό θυμίζει, πάντως, μια πολύ πιο σκοτεινή σελίδα στην ιστορία του Νιου Τζέρσεϊ παραπάμω από 100 χρόνια πριν. Από την 1η έως τις 12 Ιουλίου 1916, πέντε επιθέσεις καρχαριών σημειώθηκαν κατά μήκος των ακτών του Νιου Τζέρσεϊ και τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά. Οι επιθέσεις προκάλεσαν πανικό, καθώς εκείνη την εποχή η παρουσία καρχαριών σε εύκρατα νερά θεωρούνταν ιδιαίτερα ασυνήθιστη. Τα παραθαλάσσια θέρετρα είδαν την τουριστική κίνηση να μειώνεται και οι Αρχές άρχισαν να αναζητούν το ζώο που θεωρούνταν υπεύθυνο.

Μία από τις επιθέσεις σημειώθηκε μάλιστα αρκετά μακριά από την ακτή. Ένα αγόρι 11 ετών, ο Λέστερ Στίλγουελ, τραυματίστηκε θανάσιμα από καρχαρία ενώ κολυμπούσε σε ρυάκι περίπου 25 χιλιόμετρα από την θάλασσα. Τα γεγονότα έμειναν γνωστά ως οι «δώδεκα ημέρες τρόμου». Μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα αν όλες οι επιθέσεις έγιναν από τον ίδιο καρχαρία.

Η υπόθεση άφησε πάντως το αποτύπωμά της στην αμερικανική κουλτούρα και συχνά συνδέεται εκ των υστέρων με την ιστορία των «Σαγονιών του Καρχαρία», αν και δεν θεωρείται ότι αποτέλεσε την άμεση έμπνευση για το μυθιστόρημα του Πίτερ Μπέντσλεϊ και την κινηματογραφική του μεταφορά.

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