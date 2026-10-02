«Είμαι πολύ όμορφη για να βρω τον έρωτα»: Η 21χρονη Ουκρανή που λέει πως η εμφάνισή της την δυσκολεύει

Από το Κίεβο στην Αμβέρσα, ένα 21χρονο μοντέλο μιλά για τη δυσκολία να βρει σύντροφο και υποστηρίζει πως η εμφάνισή της λειτουργεί ως εμπόδιο.

Το να βρει έναν σύντροφο φαίνεται πως δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα περίμενε κανείς για μια 21χρονη Ουκρανή που ζει στο Βέλγιο και εργάζεται ως μοντέλο.

Η Βερόνικα Βοβκ, η οποία εγκατέλειψε το Κίεβο μετά την έναρξη του πολέμου και πλέον ζει στην Αμβέρσα, υποστηρίζει ότι η εμφάνισή της έχει γίνει ένα από τα εμπόδια στην προσπάθειά της να βρει μια ουσιαστική σχέση. «Μου είναι δύσκολο να βγαίνω ραντεβού», λέει, εξηγώντας ότι αρκετοί άνδρες την αντιμετωπίζουν περισσότερο ως μοντέλο παρά ως άνθρωπο. Όπως υποστηρίζει, δεν θέλει έναν άνδρα που θα την προσεγγίσει απλώς και μόνο επειδή θεωρεί ότι το να βγαίνει με ένα μοντέλο προσθέτει κύρος στην εικόνα του.

«Δεν θέλω να είμαι ένα τρόπαιο»

Η 21χρονη λέει ότι οι άνδρες που τελικά βρίσκουν το θάρρος να την πλησιάσουν δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που θα ήθελε να γνωρίσει καλύτερα. «Δεν θέλω κάποιος να βγαίνει μαζί μου επειδή είναι ένα είδος συμβόλου κύρους για έναν άνδρα να έχει ένα μοντέλο», εξηγεί. Αυτό που αναζητά, όπως λέει, είναι έναν άνθρωπο προσεκτικό, ευγενικό και ανεξάρτητο, με τον οποίο θα μπορεί να περνά όμορφα και να κάνει πράγματα μαζί.

Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι άνδρες με αυτά τα χαρακτηριστικά συχνά είναι και εκείνοι που δεν θα κάνουν εύκολα το πρώτο βήμα. «Δυστυχώς, η εμπειρία μου είναι ότι αυτού του είδους οι άνδρες είναι πολύ ντροπαλοί για να με πλησιάσουν και να μου ζητήσουν να βγούμε», αναφέρει. Η ίδια δεν χρησιμοποιεί εφαρμογές γνωριμιών, καθώς προτιμά να γνωρίζει ανθρώπους από κοντά και με πιο φυσικό τρόπο.

Η ζωή μετά την Ουκρανία

Η προσωπική της ζωή δεν είναι το μόνο κομμάτι που άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Η Βοβκ εγκατέλειψε το Κίεβο το 2022 μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και εγκαταστάθηκε στην Αμβέρσα. Παρά το γεγονός ότι συνέχισε την καριέρα της στο μόντελινγκ, παραδέχεται ότι συχνά αισθάνεται ενοχές όταν απολαμβάνει επαγγελματικές ευκαιρίες μακριά από την πατρίδα της.

Όπως περιγράφει, μπορεί να βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, να συνεργάζεται με μια πολυτελή εταιρεία ή να ταξιδεύει σε έναν όμορφο προορισμό, την ώρα που άνθρωποι που αγαπά συνεχίζουν να ζουν τις συνέπειες του πολέμου.

Παράλληλα, η δουλειά της δεν αφήνει πάντα πολύ χρόνο για προσωπική ζωή, καθώς περνά μεγάλο μέρος της ημέρας σε φωτογραφίσεις και επαγγελματικά γυρίσματα. Προς το παρόν, λοιπόν, η 21χρονη επιμένει στην επιλογή της να μην καταφύγει στις εφαρμογές γνωριμιών και περιμένει να γνωρίσει τον άνθρωπο που θα της κεντρίσει το ενδιαφέρον με τον πιο παραδοσιακό τρόπο.

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