Αγόρασε άγαλμα 350€ σε μάντρα και αποδείχθηκε πως ήταν χαμένος μπαρόκ θησαυρός: «Μπορεί να φτάσει τις 11.000€»

Συλλέκτης εντόπισε σε μάντρα με παλιοσίδερα στην Αγγλία ένα σπάνιο μαρμάρινο γλυπτό του 18ου αιώνα, η αξία του οποίου ξεπερνά τις 10.000 λίρες.

Στους χώρους συγκέντρωσης παλαιών αντικειμένων είναι σύνηθες να εντοπίζονται ποικίλα μεταχειρισμένα είδη, με τα διακοσμητικά κομμάτια να προσελκύουν συχνά όσους αναζητούν μια ιδιαίτερη αισθητική ανανέωση για τον χώρο τους. Ωστόσο, η ανακάλυψη ενός σπάνιου έργου τέχνης μεγάλης χρηματικής αξίας αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο γεγονός.

Ένας συλλέκτης βρέθηκε μπροστά σε μια τέτοια έκπληξη σε μάντρα με παλιοσίδερα στο Γουίλτσιρ, στη νοτιοδυτική Αγγλία. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, αγνοώντας την πραγματική αξία του αντικειμένου, του το πούλησαν έναντι 352 ευρώ.

Όταν ο αγοραστής απευθύνθηκε στον περιφερειακό οίκο δημοπρασιών Woolley & Wallis για εκτίμηση, διαπιστώθηκε ότι η τιμή του σε δημοπρασία μπορεί να φτάσει τα 11.700 ευρώ.

Σπάνια μακέτα του γλύπτη της Φοντάνα ντι Τρέβι

Το αντικείμενο δεν αποτελούσε μια κοινή διακοσμητική φιγούρα, αλλά αυθεντικό έργο του Πιέτρο Μπράτσι, διακεκριμένου Ιταλού γλύπτη του μπαρόκ από τον 18ο αιώνα. Το μαρμάρινο γλυπτό, ύψους περίπου εξήντα εκατοστών, ταυτοποιήθηκε ως το μοναδικό σωζόμενο προσχέδιο για ένα χάλκινο άγαλμα του Πάπα Κλήμη ΙΒ', το οποίο είχε χτιστεί από τον Φραντσέσκο Τζιαρντόνι.

Το αρχικό χάλκινο άγαλμα κοσμούσε στο παρελθόν το Παλάτσο Νουόβο, το ρωμαϊκό ανάκτορο που ίδρυσε ο ποντίφικας το 1734. Ωστόσο, το χάλκινο έργο λιώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1790, κατά τη διάρκεια της εφήμερης Ρωμαϊκής Δημοκρατίας που επέβαλε η Γαλλία. Μέχρι την ανακάλυψη αυτή, η μοναδική οπτική μαρτυρία που θεωρούνταν ότι διασώθηκε από το χάλκινο γλυπτό ήταν μια παλιά γκραβούρα των Στέφανο και Ρόκκο Πότσι.

Στο σφυρί στις 8 Οκτωβρίου

Ο Μπράτσι είναι κυρίως γνωστός για τη φιλοτέχνηση της μορφής του Ωκεανού στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, στο πλαίσιο του φιλόδοξου αρχιτεκτονικού σχεδίου ανακαίνισης που είχε προωθήσει ο Πάπας Κλήμης ΙΒ'. Πριν από αυτή την ανάθεση, ο γλύπτης είχε δημιουργήσει ένα επιβλητικό άγαλμα του ποντίφικα, το οποίο είχε τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της Ραβέννας.

Το σπάνιο μαρμάρινο εύρημα πρόκειται να δημοπρατηθεί στις 8 Οκτωβρίου σε ειδική δημοπρασία πολυτελών συλλογών και επιπλώσεων. Ο Μαρκ Γιουάν Ρίτσαρντς, ειδικός επίπλων του οίκου Woolley & Wallis, χαρακτήρισε την επανεμφάνιση της μορφής ως μια εξαιρετική ευκαιρία που προσφέρει μια άμεση σύνδεση με την παπική αυλή και την καλλιτεχνική λαμπρότητα της εποχής.

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