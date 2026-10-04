Αρνείται να φύγει από το σπίτι του που θα κατεδαφιστεί για το νέο τεράστιο θεματικό πάρκο που κατασκευάζεται στη Βρετανία: «Είναι το σπίτι μου εδώ και 11 χρόνια»

Ο Ritchie Wood είναι ο τελευταίος κάτοικος της Manor Road, όπου 12 σπίτια θα κατεδαφιστούν για το νέο Universal στη Βρετανία, ενώ φοβάται ότι θα μείνει άστεγος.

Ο Ritchie Wood είναι ο τελευταίος κάτοικος που εξακολουθεί να μένει στη Manor Road, έναν δρόμο στο Kempston Hardwick του Bedfordshire στη Βρετανία, όπου 12 σπίτια πρόκειται να κατεδαφιστούν για να κατασκευαστεί το νέο Universal United Kingdom Resort.

Ο 55χρονος ζει εδώ και 11 χρόνια σε ένα νοικιασμένο σπίτι στον δρόμο και δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης για την κατοχή του ακινήτου, περιμένει πλέον την άφιξη δικαστικών επιμελητών και φοβάται ότι θα βρεθεί χωρίς σπίτι.

Οι γείτονές του έχουν ήδη φύγει

Από τα 12 σπίτια της Manor Road, έξι έχουν ήδη εκκενωθεί, ενώ άλλα πέντε φέρεται να έχουν πουληθεί στη Universal μέσω συμφωνιών εμπιστευτικότητας. Ο Wood είναι πλέον ο τελευταίος άνθρωπος που παραμένει στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, την ώρα που οι εργασίες για το τεράστιο project έχουν ήδη ξεκινήσει. «Έχω ζήσει εδώ 11 χρόνια - αυτό είναι το σπίτι μου και έχω μια ζωή εδώ», είπε. Ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνον είναι ότι οι ηλικιωμένοι γονείς του ζουν σε κοντινή απόσταση.

«Οι γονείς μου είναι στα 80 τους και ζουν πέντε λεπτά από εδώ. Θέλω να μείνω κοντά τους, αλλά μπορεί να καταλήξω οπουδήποτε», ανέφερε. Ο ίδιος περιγράφει ως ιδιαίτερα δύσκολο το γεγονός ότι έβλεπε έναν έναν τους γείτονές του να αποχωρούν. «Ήταν πολύ δύσκολο να βλέπω σχεδόν όλους να φεύγουν από αυτόν τον δρόμο. Είναι σπαρακτικό», είπε.

«Νιώθω σαν να είμαι εξωγήινος»

Η εικόνα της Manor Road έχει αλλάξει δραματικά καθώς οι εργασίες για το νέο θέρετρο προχωρούν. Ο Wood λέει ότι πλέον αισθάνεται ξένος μέσα στη γειτονιά όπου έζησε για περισσότερο από μία δεκαετία. «Αν οδηγήσεις τώρα στη Manor Road, θα νόμιζες ότι είναι ιδιωτική γη που ανήκει στη Universal Studios, με τόση κίνηση», είπε. «Με κοιτούν όσοι περνούν με το αυτοκίνητο, σαν να σκέφτονται "ποιος είναι αυτός;". Νιώθω σαν εξωγήινος, σαν να παρεισφρέω ή να βρίσκομαι εδώ χωρίς άδεια».Σε άλλη συνέντευξή του στο BBC, είχε περιγράψει πώς η περιοχή που κάποτε ήταν ήσυχη, με χωράφια, λίμνες και άγρια ζωή, έχει πλέον αλλάξει καθώς οι εργασίες έχουν ξεκινήσει.

Ο Wood έλαβε Section 21, δηλαδή την επονομαζόμενη «no fault eviction» ειδοποίηση έξωσης, στις 28 Απριλίου 2026, λίγες ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ νέες διατάξεις για τα δικαιώματα των ενοικιαστών. Αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη και, σύμφωνα με τον ίδιο, στις 19 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε διαταγή απόδοσης της κατοχής στον ιδιοκτήτη. Πλέον περιμένει την έγκριση του εντάλματος προς τους δικαστικούς επιμελητές. Όπως υποστηρίζει, όταν αυτό εκδοθεί, θα λάβει προειδοποίηση δύο εβδομάδων πριν αλλάξουν οι κλειδαριές. Παράλληλα, λέει ότι ο δήμος τον έχει ενημερώσει πως βρίσκεται πολύ χαμηλά στη λίστα για την εξεύρεση κατοικίας. «Δεν είναι ότι με πληρώνει η Universal για να φύγω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από 70 εκατομμύρια ανθρώπους, εγώ αντιμετωπίζω την αστεγία»

Ο Wood υποστηρίζει ότι προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τη Universal, χωρίς να καταφέρει να βρει λύση. Όπως λέει, έχει στείλει 50 έως 70 email σε διαφορετικές διευθύνσεις της εταιρείας και, ως τελευταία προσπάθεια, έστειλε δύο συστημένες επιστολές στα κεντρικά γραφεία της Universal στο Ορλάντο. Υποστηρίζει ότι οι επιστολές παραδόθηκαν, αλλά δεν έλαβε απάντηση. «Από τα 70 εκατομμύρια ανθρώπους στη χώρα, είμαι ο μόνος που αντιμετωπίζει την αστεγία εξαιτίας όλου αυτού», είχε δηλώσει, περιγράφοντας την κατάσταση ως μια ζωή «σε δανεικό χρόνο».

Το Universal United Kingdom Resort κατασκευάζεται σε έκταση περίπου 476 στρεμμάτων και αναμένεται να ανοίξει το 2031. Το σχέδιο περιλαμβάνει θεματικές περιοχές, ξενοδοχείο περίπου 500 δωματίων, καταστήματα, εστιατόρια και άλλες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας. Η βρετανική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι το project θα δημιουργήσει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και 8.000 μόνιμες θέσεις μετά το άνοιγμα. Η αίτηση σχεδιασμού εκτιμά ότι το θέρετρο θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 50 δισ. λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Universal έχει δηλώσει ότι η συνεργασία με την τοπική κοινωνία αποτελεί βασικό μέρος του έργου και ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει τους κατοίκους και να συνεργάζεται με το Bedford Borough Council.

Για τον Wood, όμως, οι αριθμοί και οι οικονομικές προοπτικές δεν αλλάζουν αυτό που βλέπει καθημερινά από το σπίτι του. Οι γείτονές του έχουν φύγει, Tα σπίτια γύρω του αδειάζουν και οι εργασίες έχουν ήδη αλλάξει τη γειτονιά στην οποία έζησε για 11 χρόνια. «Είναι πολύ λυπηρό», είπε. «Νιώθω ότι κανείς δεν με ακούει».

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