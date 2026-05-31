Βρήκε μια «περίεργη πέτρα» στην έρημο - Ήταν ρωμαϊκό κειμήλιο ηλικίας 1.700 ετών

Ένα αγόρι 8 ετών εντόπισε τυχαία στην έρημο Νεγκέβ ένα σπάνιο ρωμαϊκό αγαλματίδιο ηλικίας 1.700 ετών, προκαλώντας το ενδιαφέρον και την έκπληξη των αρχαιολόγων.

Μια οικογενειακή εκδρομή στην έρημο του νότιου Ισραήλ μετατράπηκε σε μια αναπάντεχη αρχαιολογική ανακάλυψη, όταν ένα 8χρονο αγόρι εντόπισε τυχαία ένα σπάνιο ρωμαϊκό κειμήλιο ηλικίας περίπου 1.700 ετών.

Ο μικρός Ντορ Βόλινιτζ περιπλανιόταν μαζί με την οικογένειά του κοντά στον κρατήρα Ραμόν, στην έρημο Νεγκέβ, αναζητώντας ενδιαφέροντα αντικείμενα για να παρουσιάσει στους συμμαθητές του. Κατά τη διάρκεια της βόλτας του, παρατήρησε μια πέτρα που διέφερε εμφανώς από τα υπόλοιπα πετρώματα της περιοχής και αποφάσισε να την εξετάσει πιο προσεκτικά.

Η ανακάλυψη αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική. Το αντικείμενο βρέθηκε στα χέρια του αρχαιολόγου Ακίβα Γκόλντενχερς, συνεργάτη της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή. Αρχικά εκτίμησε ότι επρόκειτο για απολίθωμα, ωστόσο οι λεπτομέρειες της κατασκευής και οι χαραγμένες πτυχώσεις οδήγησαν σε διαφορετικό συμπέρασμα: επρόκειτο για τμήμα ρωμαϊκού αγαλματιδίου.

Ένα σπάνιο εύρημα της ρωμαϊκής εποχής

Το θραύσμα, μήκους περίπου έξι εκατοστών, απεικονίζει μέρος ανθρώπινης μορφής ντυμένης με ιμάτια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα μ.Χ. και ενδέχεται να αναπαριστά είτε τον θεό Δία είτε τον Δία-Ντουσάρα (υπέρτατος θεός και προστάτης της βασιλικής δυναστείας των Ναβαταίων).

Το αντικείμενο είναι φτιαγμένο από φωσφορίτη, υλικό που εντοπίζεται συχνά στην περιοχή της Νεγκέβ, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να κατασκευάστηκε τοπικά πριν από περίπου 17 αιώνες.

Πώς βρέθηκε στην επιφάνεια της ερήμου

Οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι η ανακάλυψη τέτοιων ειδωλίων είναι σπάνια ακόμη και κατά τη διάρκεια οργανωμένων ανασκαφών. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο εύρημα εντοπίστηκε εκτεθειμένο στην επιφάνεια της ερήμου θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Η περιοχή όπου βρέθηκε αποτελούσε τμήμα της ιστορικής Διαδρομής των Μπαχαρικών, ενός εμπορικού δικτύου που συνέδεε τη Μεσόγειο με την Αραβική Χερσόνησο και χρησιμοποιούνταν από Ρωμαίους και Ναβαταίους εμπόρους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η διάβρωση, οι ισχυροί άνεμοι και οι φυσικές μετακινήσεις του εδάφους πιθανότατα έφεραν το αγαλματίδιο στην επιφάνεια έπειτα από αιώνες.

Βραβεύτηκε για την υπεύθυνη στάση του

Μετά την ανακάλυψη, ο μικρός Ντορ παρέδωσε άμεσα το εύρημα στην Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων. Η υπηρεσία τον τίμησε με ειδικό πιστοποιητικό αναγνώρισης, επαινώντας την υπεύθυνη στάση του και τη συμβολή του στη διατήρηση ενός πολύτιμου ιστορικού τεκμηρίου.

Η ιστορία του 8χρονου έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, ενώ το σπάνιο αγαλματίδιο αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω μελέτης, προσφέροντας νέα στοιχεία για την παρουσία των Ρωμαίων και των Ναβαταίων στην περιοχή της Νεγκέβ.

