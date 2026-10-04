Τραγωδία σε ουρανοξύστη της Ινδίας: 29χρονος έπεσε από τον 43ο όροφο (vid)

Οι Αρχές διερευνούν τον θάνατο ενός 29χρονου στη Νοϊντά, ο οποίος είχε νοικιάσει προσωρινά δωμάτιο σε έναν από τους ψηλότερους ουρανοξύστες της περιοχής.

Ένας 29χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στη Νοϊντά της Ινδίας, έπειτα από πτώση από τον 43ο όροφο του ουρανοξύστη Supernova Spira, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άνδρας, κάτοικος Γκουργκάον, είχε κάνει check-in την προηγούμενη ημέρα σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται στο κτίριο. Σύμφωνα με την Αστυνομική Επίτροπο της Νοϊντά, Manisha Singh, η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 το πρωί. Ο πύργος Spira αποτελεί το ψηλότερο κτίριο της Νοϊντά και είναι μέρος του υπό κατασκευή συγκροτήματος Supernova της Supertech, σε οικόπεδο κοντά στον αυτοκινητόδρομο Noida-Greater Noida Expressway.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας, ο 29χρονος αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και φέρεται να βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση. Αστυνομικός δήλωσε ότι ο άνδρας έστελνε τις τελευταίες ημέρες μηνύματα στον πατέρα του, αναφέροντας ότι δεν ήθελε πλέον να ζει. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του για αρκετές ημέρες και διέμενε σε διαφορετικά σημεία.

🚨🇮🇳 BREAKING: MAN DIES AFTER JUMPING FROM 43RD FLOOR OF NOIDA’S SUPERNOVA A 35-year-old man, identified as Sambhav Jain from Manesar, died after jumping from the 43rd floor of the Supernova complex in Sector 94, Noida. Police said he had booked an Airbnb in the building just one day earlier and was reportedly under severe financial stress. An AC technician reportedly tried to stop him before the fall. The impact caused catastrophic injuries. Police are investigating the circumstances surrounding the death. https://t.co/qWAz8A60FD October 3, 2026

Η αστυνομία έχει ενημερώσει την οικογένειά του, ενώ η σορός μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή. Παράλληλα, στο σημείο έφτασε ομάδα εγκληματολογικών ερευνών, η οποία συνέλεξε τα απαραίτητα στοιχεία. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας τόσο στο κτίριο όσο και στην γύρω περιοχή, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

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