Η έκπληξη του Γρηγοριάδη άφησε την Καραμήτρου με το στόμα ανοιχτό: «Επέστρεψε το χιούμορ στη ζωή μου με σένα»

Ο χιουμοριστικός διάλογος Μίνας Καραμήτρου - Γιώργου Γρηγοριάδη στον αέρα της εκπομπής τους, υπό τους ήχους του «Μπικίνι».

Iδιαίτερα κεφάτη εμφανίστηκε η Μίνα Καραμήτρου σήμερα, Σάββατο (03/10), στο «Ρεπορτάζ στις 10», με τον συμπαρουσιαστή της, Γιώργο Γρηγοριάδη, να της κάνει έκπληξη με το τραγούδι των τίτλων.

Η εκπομπή άνοιξε με το «Μπικίνι» των Kings κάτι που δεν περίμενε η κα Καραμήτρου, λόγω ιδιοσυγκρασίας αλλά και επικαιρότητας - η κακοκαιρία σαρώνει άλλωστε.

Έμεινε να κοιτάζει τον Γιώργο Γρηγοριάδη, ο οποίος την ίδια ώρα σιγο-χόρευε το κομμάτι.

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