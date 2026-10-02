Εξοργιστική τοποθέτηση του Σταμάτη Ζαχαρού για θύμα των Τεμπών: «Μήπως δεν ήταν στο τρένο;» (vid)
Αδιανόητες αναφορές του παρουσιαστή της εκπομπής «ΕΔΩ» στον τηλεοπτικό σταθμό ONE, Σταμάτη Ζαχαρού, ο οποίος άφησε αιχμές για το αν η Εριέττα Μόλχο, ένα από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, βρισκόταν πράγματι στην επιβατική αμαξοστοιχία.
«Μήπως δεν ήταν στο τρένο;»
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του εκπομπής, ο δημοσιογράφος φιλοξενούσε τον δικηγόρο Θωμά Στάικο, εκπρόσωπο της οικογένειας Βούλγαρη στη δικαστική διαμάχη για το δυστύχημα. Η συζήτηση περιλάμβανε αναφορές στις συνθήκες που επικρατούσαν στον τόπο της τραγωδίας, με τον νομικό να στέκεται στο γεγονός ότι η σορός της Εριέττας Μόλχο δεν εντοπίστηκε ποτέ.
Η απουσία ευρημάτων συνδέεται από πολλούς με την εσπευσμένη αλλοίωση και το λεγόμενο «μπάζωμα» του σημείου, που υποστηρίζεται ότι έγινε για την απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων.
Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του δικηγόρου, ο Σταμάτης Ζαχαρός παρενέβη, αμφισβητώντας την παρουσία του θύματος στο τρένο: «Πώς γίνεται αυτό; Μήπως δεν ήταν στο τρένο; Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους στην εισβολή στο Πολυτεχνείο, που δεν υπήρχαν».
⚠Μια ντροπιαστική στιγμή για την Ελληνική τηλεόραση και για τη δημοσιογραφία.— Chris Avramidis (@chris_avramidis) October 2, 2026
🖌️Ο Δικηγόρος της οικογένειας θύματος λέει ότι με το μπάζωμα στα #Τέμπη μια κοπέλα δεν βρέθηκε ποτέ: Η Εριέττα Μόλχο
❌Ο Ζαχαρός απαντά: «Μήπως δεν ήταν στο τρένο;»
Και σαν να μην έφτανε αυτό, μετά… pic.twitter.com/RtjlZhbOk6
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