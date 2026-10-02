Εξοργιστική τοποθέτηση του Σταμάτη Ζαχαρού για θύμα των Τεμπών: «Μήπως δεν ήταν στο τρένο;» (vid)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι αμφισβητήσεις του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού σχετικά με την επιβίβαση της Εριέττας Μόλχο, θύματος στο δυστύχημα των Τεμπών, στο μοιραίο τρένο.

Αδιανόητες αναφορές του παρουσιαστή της εκπομπής «ΕΔΩ» στον τηλεοπτικό σταθμό ONE, Σταμάτη Ζαχαρού, ο οποίος άφησε αιχμές για το αν η Εριέττα Μόλχο, ένα από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, βρισκόταν πράγματι στην επιβατική αμαξοστοιχία.

«Μήπως δεν ήταν στο τρένο;»

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του εκπομπής, ο δημοσιογράφος φιλοξενούσε τον δικηγόρο Θωμά Στάικο, εκπρόσωπο της οικογένειας Βούλγαρη στη δικαστική διαμάχη για το δυστύχημα. Η συζήτηση περιλάμβανε αναφορές στις συνθήκες που επικρατούσαν στον τόπο της τραγωδίας, με τον νομικό να στέκεται στο γεγονός ότι η σορός της Εριέττας Μόλχο δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Η απουσία ευρημάτων συνδέεται από πολλούς με την εσπευσμένη αλλοίωση και το λεγόμενο «μπάζωμα» του σημείου, που υποστηρίζεται ότι έγινε για την απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του δικηγόρου, ο Σταμάτης Ζαχαρός παρενέβη, αμφισβητώντας την παρουσία του θύματος στο τρένο: «Πώς γίνεται αυτό; Μήπως δεν ήταν στο τρένο; Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους στην εισβολή στο Πολυτεχνείο, που δεν υπήρχαν».

⚠Μια ντροπιαστική στιγμή για την Ελληνική τηλεόραση και για τη δημοσιογραφία.

🖌️Ο Δικηγόρος της οικογένειας θύματος λέει ότι με το μπάζωμα στα #Τέμπη μια κοπέλα δεν βρέθηκε ποτέ: Η Εριέττα Μόλχο

❌Ο Ζαχαρός απαντά: «Μήπως δεν ήταν στο τρένο;»

Και σαν να μην έφτανε αυτό, μετά… pic.twitter.com/RtjlZhbOk6 — Chris Avramidis (@chris_avramidis) October 2, 2026

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