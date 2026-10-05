Το «Last Dance» του Λιονέλ Μέσι: Σε ποιο κανάλι θα δείτε τον αγώνα της Αργεντινής με το Μπενίν

Ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, στο διεθνές φιλικό απέναντι στο Μπενίν.

Μια βραδιά με ξεχωριστό συμβολισμό περιμένει τους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής.

Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της «αλμπισελέστε» βρίσκεται μπροστά στο τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο, σε μια στιγμή που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη.

Το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 02:00. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για την τελευταία εμφάνιση του 39χρονου σούπερ σταρ με την εθνική ομάδα της χώρας του, σε ένα φιλικό που αποκτά ξεχωριστή σημασία λόγω του συμβολισμού του.

Η ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα της αναμέτρησης, δίνοντας στο ελληνικό κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανά την πιθανή τελευταία παράσταση του Μέσι με την Αργεντινή.

Την περιγραφή του αγώνα θα κάνουν ο Γιώργος Χαϊκάλης και ο Ιωσήφ Νικολάου.