Η Μαρία Μπεκατώρου δεν μπορούσε να διαβάσει την ερώτηση λόγω υπονοούμενου: «Αυτό θα γίνει viral» είπε το Γεράκι (vid)

Μια ερώτηση που αφορούσε μια λέξη του Καζαντζάκη ήταν αρκετή για να κάνει την Μαρία Μπεκατώρου να σταματήσει την ανάγνωση στην μέση, λόγω πιθανού σεξουαλικού υπονοούμενου.

Ακόμα και μετά από έξι σεζόν του The Chase, υπάρχουν ερωτήσεις που «σκαλώνουν» μέχρι και την Μαρία Μπεκατώρου. Στο επεισόδιο της Παρασκευής 2/10 εκτυλίχθηκε άλλο ένα τέτοιο σκηνικό, με την δημοφιλή παρουσιάστρια να σταματάει στην μέση την ανάγνωση της ερώτησης λόγω μιας λέξης που προφορικά, μπορεί να παρεξηγηθεί...

Το λεξιλόγιο του Καζαντζάκη που «έκαψε» την παρουσιάστρια

Η ερώτηση αφορούσε την λέξη «καβλόνω» που εμφανίζεται στην Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1938. Οι πιθανές απαντήσεις ήταν «αργώ», «χτίζω» και «μπαλώνω».

Αρχικά η παρουσιάστρια σταμάτησε την ανάγνωση της ερώτησης όμως μετά από λίγα δευτερόλεπτα συνέχισε λέγοντας «Θα το πω, δεν θα ήθελα να με κοιτάς Γεράκι». Η σωστή απάντηση ήταν το «αργώ», όμως και ο παίκτης και ο chaser απάντησαν λάθος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ1