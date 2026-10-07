Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

Οι καλλιτέχνες κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν αν ο Καμπούρης ήταν ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου όπου εργάζονταν

Την πόρτα της ΓΑΔΑ πέρασαν πριν λίγες ώρες γνωστοί καλλιτέχνες για το κύκλωμα που είχε στήσει ο Φίλιππος Καμπούρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb οι καλλιτέχνες που συνεργάζονταν με τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ και κλήθηκαν από τους αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας είναι η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης κι ο Αλέκος Ζαζόπουλος.

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