Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη
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Οι καλλιτέχνες κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν αν ο Καμπούρης ήταν ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου όπου εργάζονταν
Την πόρτα της ΓΑΔΑ πέρασαν πριν λίγες ώρες γνωστοί καλλιτέχνες για το κύκλωμα που είχε στήσει ο Φίλιππος Καμπούρης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb οι καλλιτέχνες που συνεργάζονταν με τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ και κλήθηκαν από τους αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας είναι η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης κι ο Αλέκος Ζαζόπουλος.
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