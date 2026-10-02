Από την Ισπανία στην Αφρική με ποδήλατο: Διένυσε 9.000 χλμ. εκ των οποίων τα 300 στη Σαχάρα χωρίς σκιά

Η 26χρονη Ισπανίδα Νατάλια Λαρτιτέγκι έχει διανύσει περισσότερα από 9.000 χιλιόμετρα με ποδήλατο στην Αφρική, περνώντας από δύσκολες συνθήκες.

Η Νατάλια Λαρτιτέγκι ξεκίνησε να ταξιδεύει το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε έχει βρεθεί σε διαφορετικές ηπείρους. Αρχικά ταξίδεψε στην Ασία, όπου παρέμεινε για συνολικά 16 μήνες. Στη συνέχεια πέρασε από τη Νότια Αμερική, όπου έμεινε πέντε μήνες, εκ των οποίων τους δύο ταξιδεύοντας με ποδήλατο.

Αργότερα επέστρεψε στην Ισπανία και ξεκίνησε ένα νέο ταξίδι με ποδήλατο. Από το Κάντιθ κατευθύνθηκε προς το Μαρόκο και από εκεί συνέχισε κατά μήκος των δυτικών ακτών της Αφρικής προς τον νότο. «Πάντα έλεγα ότι ήθελα να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Η Ασία προέκυψε λίγο από επιλογή ανάγκης. Όταν είχα λιγότερα χρήματα, ταξίδευα σε πιο φθηνούς προορισμούς και υπήρχαν πολύ οικονομικές πτήσεις προς την Ιορδανία», ανέφερε η ίδια σε συνέντευξή της στο National Geographic. Όπως εξήγησε, αρχικά πίστευε ότι θα έλειπε μόλις έναν ή ενάμιση μήνα, καθώς σκόπευε να επιστρέψει στην Ισπανία για να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Τελικά, το ταξίδι της κράτησε πολύ περισσότερο.

Οι χώρες που επισκέφθηκε στην Ασία

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ασία, η Λαρτιτέγκι ταξίδεψε στην Ιορδανία, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν, τη Ρωσία, τη Μογγολία και την Κίνα. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, το Μπρουνέι και την Ινδονησία, καθώς και το Ανατολικό Τιμόρ και την Παπούα. Από εκεί ταξίδεψε αεροπορικώς στο Πακιστάν και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ισπανία.

Η 26χρονη εξηγεί ότι η ιδέα να ταξιδεύει με ποδήλατο είχε αρχίσει να την απασχολεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. «Πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια μπήκε ο σπόρος της ιδέας. Διάβαζα βιβλία, έβλεπα βίντεο και στα ταξίδια μου συναντούσα κάποιους ποδηλάτες που ταξίδευαν», ανέφερε. Παράλληλα, όπως είπε, ανέκαθεν ασχολούνταν πολύ με τον αθλητισμό και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της αισθανόταν ότι της έλειπε η σωματική δραστηριότητα. «Το να ταξιδεύω με ποδήλατο μου επέτρεπε να γνωρίζω μέρη και ταυτόχρονα να κρατάω το σώμα μου ενεργό», εξήγησε.

Τα 300 χιλιόμετρα στη Σαχάρα

Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της διαδρομής της ήταν η Σαχάρα. Η Λαρτιτέγκι περιέγραψε τις συνθήκες που αντιμετώπισε στην έρημο, όπου βρέθηκε να κάνει πετάλι για εκατοντάδες χιλιόμετρα κάτω από τον ήλιο. «Ήμουν όλη μέρα κάτω από τον ήλιο, με πολύ ξηρή ζέστη», ανέφερε. Το μεγαλύτερο συνεχόμενο τμήμα της διαδρομής έφτασε περίπου τα 300 χιλιόμετρα. Στη συγκεκριμένη απόσταση υπήρχαν μόλις δύο πρατήρια καυσίμων και ένα εστιατόριο, ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν υπήρχε πουθενά σκιά.

Η ίδια ανέφερε ότι αρκετοί οδηγοί φορτηγών που έρχονταν από την Ευρώπη σταματούσαν για να της προσφέρουν νερό και φαγητό. Κάποιοι της προσέφεραν ακόμη και χρήματα και της ζητούσαν να ανέβει στο φορτηγό τους. Για τη διαμονή της, η 26χρονη κοιμόταν σε πρατήρια καυσίμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κοντά σε στρατιωτικά φυλάκια, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Η περιπέτειά της στην Αφρική συνεχίζεται, έχοντας πλέον συμπληρώσει περισσότερα από 9.000 χιλιόμετρα με το ποδήλατό της.

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