Ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο δηλώνει βέβαιος για την ύπαρξη του Θεού: «Ως κάτοχος του ρεκόρ, κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα»

Νοτιοκορεάτης επιστήμονας με το υψηλότερο IQ στον κόσμο δήλωσε ότι ο Θεός είναι πραγματικός, προκαλώντας έντονες συζητήσεις διεθνώς.

Η διαχρονική διαμάχη για την ύπαρξη του Θεού απασχολεί φιλοσόφους και επιστήμονες εδώ και αιώνες. Μια από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες στον τομέα της ανθρώπινης ευφυΐας παρεμβαίνει δημόσια στη συζήτηση.

Ο Γιανγκ-Χουν Κιμ από τη Νότια Κορέα, αναγνωρισμένος από διεθνείς οργανισμούς για τον κορυφαίο δείκτη ευφυΐας του, προκάλεσε αίσθηση με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα πως ο Θεός είναι πραγματικός»

Σε δημοσίευσή του στο X ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ως κάτοχος του ρεκόρ του υψηλότερου IQ στον κόσμο, κατέληξα τελικά στο συμπέρασμα ότι ο Θεός είναι πραγματικός, ο Ιησούς είναι πραγματικός και η Βίβλος είναι πραγματική, 100%». Παράλληλα, σε βίντεο φορώντας σταυρό, δήλωσε πως «ο Ιησούς είναι η απάντηση».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε το ενδιαφέρον εξαιτίας του καταγεγραμμένου δείκτη IQ 276 που διαθέτει, ποσοστό που βρίσκεται εξαιρετικά μακριά από τον μέσο όρο του 100. Ωστόσο, επιστήμονες και ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η υψηλή νοημοσύνη δεν αποτελεί επιστημονική απόδειξη για μεταφυσικά ζητήματα.

Τα ερωτήματα περί Θεού δεν εμπίπτουν στην κλασική επιστημονική μέθοδο, καθώς δεν μπορούν να διαψευστούν ή να επιβεβαιωθούν μέσω εργαστηριακών πειραμάτων. Συνεπώς, οι δηλώσεις του Κιμ αντικατοπτρίζουν προσωπικές πεποιθήσεις και όχι κάποιο επιστημονικό εύρημα.

Οι σπουδές θεολογίας που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του

Η στάση του δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Ο ίδιος κατέχει πτυχίο θεολογίας από το Πανεπιστήμιο Yonsei της Σεούλ, χαρακτηρίζοντας τη θεολογία ως την «ανώτατη επιστήμη».

Παράλληλα, ο Κιμ υποστηρίζει πως ορισμένες θεωρίες της κβαντικής φυσικής και της μελέτης της συνείδησης συνάδουν με τη θρησκευτική αντίληψη για τη μεταθανάτια ζωή, βλέποντας τον θάνατο ως μετάβαση. Πάντως, φυσικοί υπογραμμίζουν ότι τέτοιοι συσχετισμοί παραμένουν θεωρητικοί και στερούνται άμεσων αποδείξεων.

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