Νέα προειδοποίηση Πούτιν προς το ΝΑΤΟ: «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα μας τα όπλα, ακόμα και πυρηνικά»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει «όλα τα όπλα» της σε περίπτωση επίθεσης, αναφερόμενος και στην προστασία του Καλίνινγκραντ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε την Δύση ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «όλα τα όπλα» που διαθέτει για να υπερασπιστεί τα εδάφη της, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στα πυρηνικά όπλα. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα «δεν απειλεί κανέναν», τόνισε όμως πως σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της Ρωσίας «θα πρέπει να απαντήσει».

Οι δηλώσεις έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ρωσίας και Δύσης εμφανίζονται ιδιαίτερα τεταμένες. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα για ενίσχυση ενεργειών δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και άλλων λεγόμενων υβριδικών επιχειρήσεων, ενώ ρωσικά drones και στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν συνδεθεί με περιστατικά στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Βαλτική Θάλασσα και γύρω από το Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα που βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και την Λιθουανία, αμφότερες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Η αναφορά στο Καλίνινγκραντ

Κατά την διάρκεια ερωτήσεων μετά την ομιλία του στην ετήσια συνάντηση του Valdai Discussion Club στην Μόσχα, την 1η Οκτωβρίου, ο Πούτιν αναφέρθηκε στις δηλώσεις δυτικών και Ευρωπαίων πολιτικών για την ανάγκη προετοιμασίας ενόψει μιας πιθανής σύγκρουσης με την Ρωσία τα επόμενα χρόνια. Στην συνέχεια, μιλώντας για το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριέλαβε συγκεκριμένα το Καλίνινγκραντ, αλλά και άλλα ρωσικά εδάφη.

Όπως δήλωσε, σε μια τέτοια περίπτωση θα έμπαινε άμεσα στην ατζέντα η χρήση «όλων των όπλων» που διαθέτει η Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε παράλληλα τις δυτικές κυβερνήσεις ότι απομονώνουν από τα συμφραζόμενα τις δηλώσεις του και παρουσιάζουν την Ρωσία ως εκείνη που απειλεί με πυρηνική δράση. Σύμφωνα με τον ίδιο, με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μετατοπιστεί η προσοχή από τις ενέργειες των δυτικών κυβερνήσεων και την κλιμάκωση της έντασης με την Μόσχα.

Ο Πούτιν κάλεσε μάλιστα τους Ευρωπαίους πολίτες να διακρίνουν την θέση της Ρωσίας από εκείνη των κυβερνήσεων των χωρών τους. Προς το τέλος των δηλώσεών του, πάντως, υποστήριξε ότι δεν θεωρεί πως η Ρωσία πρόκειται να πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον χωρών που προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την παροχή αυτή όπλων απειλή που η Μόσχα παρακολουθεί στενά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ