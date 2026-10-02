Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο: Ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται

Ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με ακυρώσεις πρωινών δρομολογίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά

Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση. Η επόμενη ενημέρωση αναμένεται μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, περίπου το μεσημέρι. Διαφορετική είναι η εικόνα για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, καθώς τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

Όσον αφορά τα υδροπτέρυγα, η κατάσταση διαφέρει ανά εταιρεία. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με υδροπτέρυγο καλούνται να επικοινωνήσουν προηγουμένως με την εταιρεία τους, καθώς κάποιες εταιρείες πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια, ενώ άλλες τα έχουν αναστείλει.

Ακυρώσεις σε Ραφήνα και Λαύριο

Ακυρώσεις ισχύουν και από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, όπου επίσης δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τα δρομολόγια προς Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αναχωρήσεις έως το μεσημέρι.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων και τη νεότερη ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες.

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