Νέο χάπι χτίζει μύες τόσο καλά όσο το γυμναστήριο χωρίς προπόνηση!

Ένα νέο πειραματικό χάπι υπόσχεται μυϊκή ενδυνάμωση και απώλεια λίπους χωρίς γυμναστήριο, προσφέροντας σημαντική στήριξη σε όσους λαμβάνουν φάρμακα αδυνατίσματος.

Nέο σκεύασμα σε μορφή χαπιού με την ονομασία ATR-258 υπόσχεται αποτελέσματα στη μυϊκή ενδυνάμωση που συγκρίνονται με εκείνα της σωματικής άσκησης, σύμφωνα με τις πρώτες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπους. Η συγκεκριμένη δραστική ουσία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική λύση σε ασθενείς που λαμβάνουν σκευάσματα της κατηγορίας GLP-1 με σκοπό την απώλεια βάρους.

Παρότι οι θεραπείες GLP-1 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μείωση του σωματικού λίπους, μία από τις συχνότερες παρενέργειές τους είναι η παράλληλη απώλεια μυϊκής μάζας. Αν και η τακτική γυμναστική βοηθά στη διατήρηση των μυών, πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης λόγω υποκείμενων νοσημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ATR-258 θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση ή να λειτουργήσει ενισχυτικά μαζί με την άσκηση.

Τα αποτελέσματα της πρώτης κλινικής μελέτης

Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία, συμμετείχαν 13 υπέρβαροι άνδρες, οι οποίοι λάμβαναν το δισκίο καθημερινά για διάστημα οκτώ εβδομάδων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι εθελοντές έχασαν κατά μέσο όρο 1,1 κιλό λίπους και απέκτησαν περίπου 800 γραμμάρια μυϊκής μάζας, ενώ η δύναμη στα κάτω άκρα αυξήθηκε κατά 13%.

Επιπλέον, δεν αναφέρθηκαν γαστρεντερικές διαταραχές ή μυϊκοί πόνοι, συμπτώματα που συνδέονται συχνά με τη χρήση των GLP-1. Ο μηχανισμός δράσης του χαπιού βασίζεται στην ενεργοποίηση ειδικών υποδοχέων στους μυς, οι οποίοι απορροφούν το σάκχαρο του αίματος, το καίνε για ενέργεια και παράγουν νέες μυϊκές ίνες.

«Αποτελέσματα ανάλογα με αυτά του γυμναστηρίου»

Παρότι το φάρμακο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, η κατασκευάστρια εταιρεία Atrogi σχεδιάζει την επέκταση των δοκιμών. Ο κύριος ερευνητής της μελέτης, Μόρτεν Χόστρουπ, τόνισε πως τα ευρήματα προσφέρουν ισχυρές ενδείξεις για τον ρόλο του σηματοδοτικού μονοπατιού GRK2 στη μυϊκή φυσιολογία, δικαιολογώντας τη μετάβαση σε ευρύτερες κλινικές μελέτες.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Atrogi, Πολ Λίτλ, υπογράμμισε ότι επιτεύχθηκε ταυτόχρονη απώλεια λίπους και αύξηση της λειτουργικής μυϊκής μάζας. «Αυτό που κερδίζουμε αντιστοιχεί ουσιαστικά στη μυϊκή ισχύ που χάνει ένας άνθρωπος λόγω γήρανσης μέσα σε τέσσερα με πέντε χρόνια. Τα αποτελέσματα δείχνουν εξίσου καλά με αυτά του γυμναστηρίου, χωρίς οι ασθενείς να χρειαστεί να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής της εταιρείας, καθηγητής Τόρε Μπένγκτσον, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πρώτα δεδομένα, σημειώνοντας πως ο μηχανισμός αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά όχι μόνο για τη διατήρηση των μυών κατά την απώλεια βάρους, αλλά και για την αντιμετώπιση της σαρκοπενίας ή σπάνιων παθήσεων που προκαλούν σοβαρή μυϊκή αδυναμία.

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