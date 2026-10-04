Τι κρύβεται πίσω από την ένδειξη "ολικής άλεσης" στις συσκευασίες τροφίμων;

Πώς να αναγνωρίζετε τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τι να κοιτάτε στη λίστα συστατικών και ποιες ενδείξεις στη συσκευασία μπορεί να σας μπερδέψουν.

Τα δημητριακά ολικής αλέσεως αποτελούν σημαντικό μέρος μιας υγιεινής διατροφής και έχουν συνδεθεί με πολλαπλά οφέλη για τη μακροπρόθεσμη υγεία. Ωστόσο, συχνά παραμερίζονται ή αντικαθίστανται από πιο επεξεργασμένα τρόφιμα. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να κάνετε πιο συνειδητές επιλογές όταν ψωνίζετε.

Τα δημητριακά ολικής αλέσεως περιλαμβάνουν ολόκληρο τον κόκκο του σιτηρού, δηλαδή το πίτουρο, το φύτρο και το ενδοσπέρμιο. Όταν οι κόκκοι υφίστανται επεξεργασία για την παραγωγή ραφιναρισμένων δημητριακών, το μεγαλύτερο μέρος του πίτουρου και του φύτρου αφαιρείται και παραμένει κυρίως το ενδοσπέρμιο, από το οποίο, για παράδειγμα, παράγεται το λευκό αλεύρι.

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