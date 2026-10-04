Ανάγκη για υπερβολική καφεΐνη; Τα 5+1 σημάδια που μαρτυρούν έλλειψη ύπνου

Ένας ειδικός προειδοποιεί πως η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάζει τον οργανισμό περισσότερο απ' όσο αντιλαμβανόμαστε, προκαλώντας σημάδια που συχνά αγνοούμε.

Μπορεί όλοι να γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ένας καλός βραδινός ύπνος, όμως στην πράξη δεν είναι πάντα εύκολο να κοιμόμαστε όσο χρειάζεται. Οι αργές νύχτες, το πρωινό ξύπνημα, οι απαιτητικές υποχρεώσεις και η ατελείωτη χρήση του κινητού μπορούν εύκολα να περιορίσουν τις ώρες ξεκούρασης. Μια περιστασιακά κακή νύχτα μπορεί να μη φαίνεται σημαντική, όταν όμως η έλλειψη ύπνου γίνεται συστηματική, μπορεί να δημιουργηθεί αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «χρέος ύπνου».

Ο Omar El-Gohary, Επόπτης Φαρμακοποιός στην IQ Doctor, επισημαίνει ότι υπάρχουν μερικά σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι ένας άνθρωπος δεν κοιμάται αρκετά.

Έξι σημάδια ότι μπορεί να σας λείπει ύπνος

Σύμφωνα με τον ειδικό, υπάρχουν έξι βασικά σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι ο οργανισμός σας δεν λαμβάνει την ξεκούραση που χρειάζεται:

Κόπωση κατά την διάρκεια της ημέρας

Δυσκολία στην συγκέντρωση

Ευερεθιστότητα

Πονοκέφαλοι

Προβλήματα μνήμης

Ανάγκη για υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης για να μπορέσετε να λειτουργήσετε κανονικά

Ο Omar El-Gohary τονίζει ότι ο ύπνος θα πρέπει να μας αφήνει την επόμενη ημέρα ανανεωμένους, σε εγρήγορση και γεμάτους ενέργεια, όχι να αισθανόμαστε διαρκώς ότι προσπαθούμε να αναπληρώσουμε την χαμένη ξεκούραση.

Αν αποκοιμιέστε αμέσως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κοιμάστε καλά

Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει την προσοχή μας είναι το πόσο γρήγορα αποκοιμιόμαστε. Μπορεί να θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι πέφτουμε στο κρεβάτι και κοιμόμαστε σχεδόν αμέσως, όμως σύμφωνα με τον ειδικό αυτό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Ένας υγιής ενήλικας συνήθως χρειάζεται περίπου 10 έως 20 λεπτά για να αποκοιμηθεί. Αν κάποιος κοιμάται συστηματικά μέσα σε λίγα λεπτά, αυτό ενδέχεται να δείχνει ότι ο οργανισμός του έχει συσσωρεύσει σημαντικό «χρέος ύπνου» και δυσκολεύεται να παραμείνει ξύπνιος. Ο El-Gohary επισημαίνει επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η υπερβολικά γρήγορη έλευση του ύπνου μπορεί να συνδέεται με διαταραχές ύπνου, όπως η αποφρακτική υπνική άπνοια, η οποία μπορεί να επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου χωρίς το άτομο να το αντιλαμβάνεται.

Με άλλα λόγια, το να αποκοιμιέστε αμέσως μπορεί κάποιες φορές να αποτελεί ένδειξη ότι ο οργανισμός σας λειτουργεί ήδη με εξαντλημένα αποθέματα, αντί να αποτελεί σημάδι ότι κοιμάστε ιδανικά. Μια μεγάλη αμερικανική μελέτη σε 669 ενήλικες ηλικίας 38 έως 50 ετών κατέγραψε μέσο χρόνο περίπου 21,9 λεπτών μέχρι την έλευση του ύπνου. Παράλληλα, στοιχεία του CDC για το 2024 έδειξαν ότι το 15,4% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δήλωσε πως αντιμετωπίζει δυσκολία να αποκοιμηθεί τις περισσότερες ημέρες ή καθημερινά.

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