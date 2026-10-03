Μια νέα και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη αισθητική επέμβαση κερδίζει έδαφος στη Ρωσία, με άνδρες να πληρώνουν για να παραμορφώσουν τα αυτιά τους προκειμένου να δείχνουν «σκληροί».

Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η διαρκής σύγκριση με επεξεργασμένες εικόνες οδηγεί συχνά σε υπερβολές και εθισμό στις αισθητικές επεμβάσεις. Ωστόσο, μια νέα τάση που απευθύνεται σε άνδρες ξεπερνά κάθε προηγούμενο, καθώς ορισμένοι επιλέγουν να υποβληθούν σε διαδικασίες για να αποκτήσουν τη χαρακτηριστική παραμόρφωση των αυτιών που είναι γνωστή ως «αυτί κουνουπίδι» (cauliflower ear).

Η συγκεκριμένη παραμόρφωση προκαλείται συνήθως από έντονα χτυπήματα ή συνεχή τριβή σε αθλήματα επαφής, όπως η πυγμαχία, το ράγκμπι και οι πολεμικές τέχνες (MMA), διακόπτοντας τη ροή του αίματος στον χόνδρο του αυτιού.

Πληρώνουν για να παραμορφώνουν τα αυτιά τους

Ενώ οι αθλητές αυτών των αθλημάτων προσπαθούν συχνά με θεραπείες να επαναφέρουν τα αυτιά τους στην αρχική τους μορφή, ορισμένοι άνδρες που δεν έχουν ανέβει ποτέ σε ρινγκ πληρώνουν για να αποκτήσουν αυτή την όψη, θέλοντας να δώσουν την εντύπωση ότι είναι έμπειροι μαχητές.

Σύμφωνα με αναφορές του ρωσικού καναλιού Baza στο Telegram, τις οποίες μεταδίδει το VICE, η τάση αυτή γνωρίζει άνθηση στη Ρωσία. Το κόστος της επέμβασης ανέρχεται γύρω στα 6.000 ρούβλια (περίπου 65 ευρώ) ανά αυτί. Ωστόσο, η διαδικασία ενέχει σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους, ενώ η μελλοντική αποκατάσταση της βλάβης μέσω επανoρθωτικής χειρουργικής μπορεί να κοστίσει μια περιουσία.

Οι ψυχολογικές προεκτάσεις του θέματος: Η ψευδαίσθηση της ισχύος

Όπως επισημαίνουν τοπικά μέσα, το κύριο κίνητρο πίσω από αυτή την αλλόκοτη πρακτική είναι η προσπάθεια εκφοβισμού των άλλων. Παρ' όλα αυτά, η ψυχολόγος Αικατερίνα Τροφίμοβα, μιλώντας στο Moskva 24, υπογράμμισε την ουσία της πραγματικής αυτοπεποίθησης: «Μερικές φορές η πραγματική δύναμη κρύβεται πίσω από μια μάσκα εξωτερικής ηρεμίας και απόλυτης γαλήνης. Ένα άτομο που κατέχει πολεμικές τέχνες μπορεί να μην διαφέρει σε τίποτα από έναν κοινό άνθρωπο. Ωστόσο, εκπέμπει μια ιδιαίτερη ηρεμία και αυτοπεποίθηση που οι άλλοι μπορούν να ανιχνεύσουν αισθητικά. Δεν χρειάζεται να επιδεικνύει μια επιδεικτική αρρενωπότητα».

Παρά τις παροτρύνσεις ορισμένων κύκλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθούν μια στρεβλή εικόνα αρρενωπότητας, η τεχνητή παραμόρφωση των αυτιών μάλλον προκαλεί την ειρωνεία παρά τον σεβασμό ή τον φόβο των γύρω.

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