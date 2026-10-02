Ένα έμβρυο «κολλημένο» στην Πορτογαλία: Η κλινική IVF χρεοκόπησε και το ζευγάρι Βρετανών δεν ξέρει τι να κάνει

Ένα ζευγάρι που είχε πληρώσει χιλιάδες λίρες για εξωσωματική στην Πορτογαλία έμαθε ξαφνικά ότι η κλινική χρεοκόπησε, αφήνοντας το τελευταίο του έμβρυο στη χώρα.

Η Laura Moncaster, 32 ετών, και ο Alex Webb, 34 ετών, από την Βρετανία είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στην Πορτογαλία τον Σεπτέμβριο για τη δεύτερη εμβρυομεταφορά τους. Το ζευγάρι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης με την Ovom Care τον Μάιο και είχε καταβάλει περίπου 8.000 λίρες για τους δύο πρώτους κύκλους θεραπείας.

Όμως, στις 28 Αυγούστου, έλαβαν ένα email που τους ενημέρωνε ότι η κλινική δεν λειτουργούσε πλέον και ότι είχαν διοριστεί διαχειριστές αφερεγγυότητας. «Ήταν πραγματικά αγχωτικό όταν λάβαμε το email. Ήταν ένα μεγάλο σοκ και λέγαμε: “Τι στο καλό κάνουμε τώρα;”», ανέφερε η Laura Moncaster.

Είχαν ήδη προσπαθήσει για δύο χρόνια

Το ζευγάρι προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί για περισσότερα από δύο χρόνια και είχε προηγουμένως υποβληθεί σε εξωσωματική σε κλινική στη Βρετανία, εμπειρία που χαρακτήρισε αρνητική. Στις αρχές του 2026 εντόπισαν την Ovom Care μέσω μιας διαφήμισης στο Instagram. Η κλινική τούς προσέλκυσε, μεταξύ άλλων, με την υπόσχεσή της ότι έθετε τους ασθενείς σε προτεραιότητα.

Μετά από επικοινωνία με την κλινική ομάδα, αποφάσισαν να ταξιδέψουν στην Πορτογαλία για τη θεραπεία. Η πρώτη εμβρυομεταφορά, τον Ιούνιο, δεν ήταν επιτυχής. Ωστόσο, το ζευγάρι αποφάσισε να επιστρέψει στις αρχές Σεπτεμβρίου για μια δεύτερη προσπάθεια. Ήλπιζαν μάλιστα να αποκτήσουν παιδί πριν από τον γάμο τους, που είναι προγραμματισμένος για τον Ιούλιο του 2027.

«Είναι το ένα έμβρυο που μας έχει απομείνει»

Η δεύτερη προσπάθεια δεν έγινε ποτέ.Μετά το κλείσιμο της Ovom Care, το ζευγάρι έμεινε με το τελευταίο του έμβρυο στην Πορτογαλία και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσε να συνεχίσει τη θεραπεία. «Δεν ξέραμε το πρώτο πράγμα για τη μεταφορά ενός εμβρύου. Πώς ξέρουμε ότι τα έμβρυα δεν θα μπερδευτούν; Ανησυχούσαμε αρκετά γι' αυτό και η επικοινωνία από την Ovom ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη», δήλωσε η Laura.

Η βρετανική κλινική Avenues έχει προσφερθεί να βοηθήσει αρκετούς από τους Βρετανούς ασθενείς που επηρεάστηκαν και να επιστρέψει τα έμβρυά τους, όμως δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει αυτό. «Απλώς μας άφησαν ξεκρέμαστους. Είναι το ένα έμβρυο που μας έχει απομείνει και σχεδόν η τελευταία μας ευκαιρία να μείνω έγκυος φέτος», είπε η Laura. Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε το ζευγάρι να βάλει τα σχέδιά του στον «πάγο» μέχρι το 2027.

Περισσότερα από 35.260 ευρώ για εξωσωματική

Η Laura και ο Alex εκτιμούν ότι έχουν πλέον ξοδέψει συνολικά περίπου 30.000 λίρες για θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στη Βρετανία και στην Ovom, αλλά και των φαρμάκων που προμηθεύτηκαν μέσω της Avenues. Παράλληλα, ανήκουν στους ασθενείς που δεν πλήρωσαν με πιστωτική κάρτα, προκειμένου να αποφύγουν υψηλές χρεώσεις συναλλάγματος. Ως αποτέλεσμα, δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας και μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει ενημέρωση για αποζημίωση. Οι επενδυτές της Ovom έχουν αναφέρει ότι οι ασθενείς μπορούν να καταχωρίσουν απαιτήσεις για θεραπείες που είχαν προπληρώσει αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Τουλάχιστον 38 Βρετανοί ασθενείς είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούσαν την κλινική όταν αυτή κατέστη αφερέγγυα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε ο Independent, η Ovom ενδέχεται να είχε περίπου 200 πελάτες, εκ των οποίων περίπου το 60% ήταν Βρετανοί. Άλλοι ασθενείς έχουν επίσης μιλήσει για την οικονομική και συναισθηματική επιβάρυνση που προκάλεσε το κλείσιμο της κλινικής. Σε μία περίπτωση, ένα ζευγάρι είχε καταβάλει 10.000 λίρες στις 15 Αυγούστου για τρεις διαδικασίες συλλογής ωαρίων, μόλις λίγες ημέρες πριν η κλινική κηρύξει πτώχευση.

Η απάντηση της Ovom Care

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ovom Care, Felicia von Reden, δήλωσε στον Independent ότι η διοίκηση «λυπάται βαθιά» για την αβεβαιότητα και την αναστάτωση που προκλήθηκαν στους ασθενείς.Σύμφωνα με την ίδια, τα αποθηκευμένα ωάρια, σπερματοζωάρια και έμβρυα, μαζί με τα ιατρικά αρχεία των ασθενών, μεταφέρθηκαν στην AVA Clinic στη Λισαβόνα, με την έγκριση της πορτογαλικής αρμόδιας αρχής για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, CNPMA.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι όσοι έχουν πληρώσει για θεραπεία που δεν πραγματοποιήθηκε μπορούν να υποβάλουν σχετική απαίτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευση. Για τη Laura και τον Alex, πάντως, οι επόμενοι μήνες παραμένουν αβέβαιοι. «Θα σήμαινε τα πάντα για εμάς. Θέλουμε απλώς να γίνουμε οικογένεια και η ζωή μας βρίσκεται σε αναμονή, παρόλο που παντρευόμαστε την επόμενη χρονιά», ανέφερε η Laura.

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