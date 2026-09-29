Τουρίστρια πήγε στο Άουσβιτς, παραπονέθηκε για τις τιμές στα ποτά και έγινε viral: «Δεν είναι διαφορετικό επειδή είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης» (vid)

Μια 70χρονη Βρετανίδα τουρίστρια έγινε viral μετά από βίντεο που ανέβασε στο TikTok, στο οποίο παραπονέθηκε για την τιμή και την ποιότητα δύο ποτών που αγόρασε κατά την επίσκεψή της στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου στην Πολωνία.

Η Lyn Pearman, από το Κεντ της Βρετανίας, υποστήριξε ότι πλήρωσε συνολικά 9 λίρες, περίπου 10,50 ευρώ για ένα μικρό μπουκάλι λεμονάδα και ένα ακόμη ρόφημα, χαρακτηρίζοντας την τιμή ιδιαίτερα υψηλή. Το βίντεό της ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια προβολές πριν ο λογαριασμός της γίνει ιδιωτικός.

Στο βίντεο, που είχε τίτλο «Prices at Auschwitz», η Pearman έδειχνε ένα άδειο μπουκάλι και σχολίαζε την τιμή του. Παράλληλα, ανέφερε ότι το strawberry smoothie που πήρε ήταν πολύ νερωμένο, ενώ η λεμονάδα που αγόρασε η κόρη της είχε, όπως είπε, μυρωδιά που της θύμισε καθαριστικό τουαλέτας. Η ίδια συμβούλευσε μάλιστα όσους πρόκειται να επισκεφθούν το Άουσβιτς να έχουν μαζί τους δικά τους ποτά. Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι αρχικά ήθελαν να πάρουν καφέ, αλλά δεν υπήρχε ντεκαφεϊνέ ούτε εναλλακτικό γάλα.

Η φράση που προκάλεσε αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν έντονες, καθώς αρκετοί χρήστες θεώρησαν ότι η συγκεκριμένη κριτική ήταν ακατάλληλη για έναν χώρο μνήμης που συνδέεται με τη μαζική δολοφονία περισσότερων από ενός εκατομμυρίου ανθρώπων κατά το Ολοκαύτωμα. Η Pearman, πάντως, υπερασπίστηκε όσα είπε και υποστήριξε ότι το βίντεό της παρερμηνεύτηκε.

«Δεν ασέβησα στους Εβραίους ή στην Πολωνία», είπε, προσθέτοντας ότι επισκέφθηκε το Άουσβιτς για να αποδώσει φόρο τιμής και επειδή ενδιαφέρεται για ιστορικούς χώρους. «Αν πληρώνεις για φαγητό ή ποτά οπουδήποτε, περιμένεις αυτό που πληρώνεις. Απλώς επειδή είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν κάνει καμία διαφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια είπε επίσης ότι προσπαθούσε να εξηγήσει τη θέση της, αλλά τελικά «έσκαψε τον λάκκο της» περισσότερο, καθώς η αντίδραση που προκάλεσε ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενε.

«Κανείς δεν πέθανε στο καφέ»

Σε μεταγενέστερο βίντεο, η 70χρονη προσπάθησε να διαχωρίσει το σημείο όπου αγόρασε τα ποτά από τον ίδιο τον χώρο του πρώην στρατοπέδου. «Κανείς δεν πέθανε στο καφέ. Κανείς δεν πέθανε εκεί. Κανείς δεν αεριοποιήθηκε εκεί», υποστήριξε, εξηγώντας ότι το σημείο όπου πήρε το ποτό βρισκόταν μακριά από την είσοδο του στρατοπέδου. Σε άλλο βίντεο έθεσε επίσης το ερώτημα γιατί πωλούνται φαγητό και ποτά σε έναν χώρο που αποτελεί μνημείο.

Το καφέ βρίσκεται κοντά στο κέντρο εξυπηρέτησης επισκεπτών του Μουσείου Άουσβιτς-Μπιρκενάου και, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, λειτουργεί από εξωτερικό πάροχο. Το Άουσβιτς-Μπιρκενάου αποτελεί σήμερα μουσείο και μνημείο για τα θύματα των ναζιστικών εγκλημάτων. Το ναζιστικό καθεστώς δολοφόνησε εκεί περίπου 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους, η πλειονότητα των οποίων ήταν Εβραίοι, ενώ μεταξύ των θυμάτων ήταν επίσης Πολωνοί, Ρομά και Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου.

Το Μουσείο Άουσβιτς-Μπιρκενάου ιδρύθηκε το 1947 και ο χώρος εντάχθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1979. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι η πρώτη φορά που η συμπεριφορά επισκεπτών στο Άουσβιτς προκαλεί αντιδράσεις. Το μουσείο έχει στο παρελθόν απευθύνει εκκλήσεις στους επισκέπτες να αντιμετωπίζουν τον χώρο με τον απαιτούμενο σεβασμό.

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