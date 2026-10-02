Πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη: Οι 10 χώρες με τους περισσότερους αντιδραστήρες

Αυτές είναι οι 10 ευρωπαϊκές χώρες με τους πιο ενεργούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, με την Γαλλία να κατακτάει την πρωτιά.

Η πυρηνική ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη, παρά τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούν τα κράτη της ηπείρου.

Παρακάτω βλέπουμε τις 10 χώρες στην Ευρώπη που έχουν τους πιο ενεργούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, με την Γαλλία να ηγείται με τεράστια, κιόλας, διαφορά από το δεύτερο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι 10 ευρωπαϊκές χώρες με τους πιο ενεργούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής

Γαλλία: 18 σταθμοί - 57 αντιδραστήρες

Η Γαλλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη με ένα εκτεταμένο δίκτυο πυρηνικών υποδομών. Ξεχωρίζει ο σταθμός του Γκραβελίν, ο μεγαλύτερος στη δυτική Ευρώπη, ο οποίος διαθέτει έξι λειτουργικούς αντιδραστήρες.

Ηνωμένο Βασίλειο: 5 σταθμοί - 9 αντιδραστήρες

Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα του βρετανικού ηλεκτρικού συστήματος. Ο σταθμός Sizewell B είναι ο πιο σύγχρονος της χώρας και φιλοξενεί τον μοναδικό αντιδραστήρα πεπιεσμένου ύδατος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ισπανία: 5 σταθμοί - 7 αντιδραστήρες

Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ισπανία, με πέντε εγκαταστάσεις σε τέσσερις αυτόνομες κοινότητες. Ο σταθμός Αλμαράθ στην Κάθερες είναι από τους σημαντικότερους της χώρας και βρίσκεται στο επίκεντρο του διαλόγου για την παράταση της διάρκειας ζωής των ισπανικών μονάδων.

Ουκρανία: 4 σταθμοί - 15 αντιδραστήρες

Η Ουκρανία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυναμικότητες στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το εργοστάσιο της Ζαπορίζια, με έξι αντιδραστήρες, θεωρείται ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στην Ευρώπη.

Ελβετία: 4 σταθμοί - 4 αντιδραστήρες

Στην Ελβετία η πυρηνική ενέργεια λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υδροηλεκτρική παραγωγή. Ο σταθμός του Μπέζναου φιλοξενεί τον παλαιότερο εμπορικό αντιδραστήρα που βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία παγκοσμίως, καθώς ενεργοποιήθηκε το 1969.

Σουηδία: 3 σταθμοί - 6 αντιδραστήρες

Η Σουηδία συνδυάζει πυρηνική και υδροηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών της. Ο σταθμός του Φόρσμαρκ έγινε παγκοσμίως γνωστός το 1986, όταν εντόπισε τις πρώτες ενδείξεις για το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ.

Τσεχία: 2 σταθμοί - 6 αντιδραστήρες

Η Τσεχική Δημοκρατία συγκαταλέγεται στα ευρωπαϊκά κράτη με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια. Κύρια εγκατάσταση της χώρας είναι ο σταθμός Τεμελίν, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα της επικράτειας.

Φινλανδία: 2 σταθμοί - 5 αντιδραστήρες

Τα τελευταία χρόνια η Φινλανδία έχει ενισχύσει την παραγωγή ατομικής ενέργειας. Στον σταθμό Ολκιλουότο λειτουργεί ο αντιδραστήρας Olkiluoto 3, ένας από τους πιο ισχυρούς και πρόσφατους που τέθηκαν σε λειτουργία στην Ευρώπη.

Σλοβακία: 2 σταθμοί - 5 αντιδραστήρες

Η πυρηνική ενέργεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ηλεκτροδότηση της Σλοβακίας. Ο σταθμός Μοχόβτσε είναι ο πλέον σύγχρονος της χώρας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πυρηνικά έργα που ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες.

Βέλγιο: 2 σταθμοί - 2 αντιδραστήρες

Το Βέλγιο διατηρεί δύο ενεργές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ο σταθμός του Ντοέλ ξεχωρίζει δίπλα στο λιμάνι της Αμβέρσας, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά και διαμετακομιστικά κέντρα της Ευρώπης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ