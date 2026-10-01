Οι πιο αγχωτικές πτήσεις στην Ευρώπη: Οι παράγοντες που επηρεάζουν το στρες των επιβατών

Έρευνα της AirAdvisor αναδεικνύει τις πιο αγχωτικές διαδρομές στην Ευρώπη, αξιολογώντας παράγοντες όπως καθυστερήσεις και καιρικές συνθήκες.

Ένα αεροπορικό ταξίδι προκαλεί άγχος σε πολλούς ανθρώπους. Ο φόβος των πτήσεων είναι ένας από τους κύριους λόγους που προκαλούν αυτό το στρες, αλλά το ίδιο ισχύει για τις συνεχείς καθυστερήσεις, τους ελέγχους πριν από την επιβίβαση ή τη διάρκεια των πτήσεων.

Ωστόσο, δεν δημιουργούν όλες οι διαδρομές το ίδιο άγχος στους επιβάτες...

Η πιο αγχωτική πτήση στην Ευρώπη

Μια μελέτη της AirAdvisor αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ Άμστερνταμ και Βαρκελώνης ως την πιο αγχωτική, παρόλο που δεν προηγείται σε κανέναν από τους παράγοντες που αναλύθηκαν (ποσοστό καθυστερήσεων άνω των 60 λεπτών όσο και άνω των 180 λεπτών, ποσοστό ακυρώσεων, μέσος χρόνος πτήσης και καιρικές συνθήκες και στις δύο πόλεις).

Κάθε μία από τις διαδρομές που αναλύθηκαν (26 συνολικά) έλαβε μια βαθμολογία βάσει των μεταβλητών που εξετάστηκαν, με την εν λόγω διαδρομή να είναι η πιο στρεσογόνος, συγκεντρώνοντας 75,1 στα 100. «Εκτός από τον καιρό της Βαρκελώνης, όλοι οι δείκτες αυτής της διαδρομής βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο. Αν πετάτε μεταξύ αυτών των δύο πόλεων, προετοιμαστείτε για πιθανά απρόοπτα», επισημαίνει η έκθεση της AirAdvisor. Σε αυτή τη διαδρομή, το 7,02% των πτήσεων κατέγραψε καθυστερήσεις άνω της μιας ώρας.

Το αεροδρόμιο της ολλανδικής πόλης επαναλαμβάνεται στη δεύτερη θέση, αυτή τη φορά σε μια διαδρομή από το Λονδίνο (Χίθροου). Πρόκειται για μια ελαφρώς μικρότερη διαδρομή, αν και με ποσοστό ακυρώσεων που υπερβαίνει κατά 2,5 φορές τον μέσο όρο των διαδρομών που αναλύθηκαν (με 3,69% για αυτή τη διαδρομή).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η πτήση που συνδέει το Μάντσεστερ με το Δουβλίνο, η οποία έχει το υψηλότερο ποσοστό μεγάλων καθυστερήσεων (άνω της μιας ώρας), με 7,51%.

Οι δέκα πιο στρεσογόνες διαδρομές της Ευρώπης

Άμστερνταμ-Βαρκελώνη 75,1 Λονδίνο Heathrow-Άμστερνταμ 63,8 Μάντσεστερ-Δουβλίνο 63,4 Λισαβόνα-Μαδέρα 61,4 Παρίσι Charles de Gaulle-Νίκαια 60,8 Όσλο-Σταβάνγκερ 46,8 Βαρκελώνη-Ρώμη Fiumicino 45,2 Λονδίνο Heathrow-Φρανκφούρτη 44,2 Όσλο-Τρόντχαϊμ 42,4 Μαδρίτη-Λονδίνο Heathrow 40,8

Παράγοντας Τι μετρά Γιατί επηρεάζει τον αγχωμένο ταξιδιώτη Βαρύτητα Ακυρώσεις Ποσοστό πτήσεων που ακυρώνονται επί του συνόλου Μια ακύρωση δημιουργεί αβεβαιότητα και μπορεί να σε υποχρεώσει να αλλάξεις τα σχέδιά σου 25% Σοβαρές καθυστερήσεις Ποσοστό πτήσεων με καθυστέρηση άνω των 180 λεπτών Οι μεγάλες αναμονές αυξάνουν την αβεβαιότητα και μπορούν να καταστρέψουν το ταξίδι 20% Μεγάλες καθυστερήσεις Ποσοστό πτήσεων με καθυστέρηση άνω των 60 λεπτών Η πολύωρη αναμονή στο αεροδρόμιο κάνει το ταξίδι λιγότερο προβλέψιμο 15% Καιρός στην αναχώρηση Έκθεση σε καιρικά φαινόμενα στο αεροδρόμιο αναχώρησης Ο κακός καιρός δημιουργεί προβλήματα και αβεβαιότητα πριν από την απογείωση 15% Καιρός στον προορισμό Έκθεση σε καιρικά φαινόμενα στο αεροδρόμιο προορισμού Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά την άφιξη προσθέτουν αβεβαιότητα 15% Διάρκεια Προγραμματισμένος χρόνος ταξιδιού Οι μεγάλες πτήσεις σημαίνουν περισσότερο χρόνο στον αέρα 10%

Επηρεάζει και ο καιρός

Το να καθυστερήσει μια πτήση δεν είναι κάτι που μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο αεροδρόμιο ή στις αεροπορικές εταιρείες. Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν εκτός από το να επιδειχθεί υπομονή. Αυτός είναι ένας άλλος παράγοντας που προκαλεί μεγαλύτερο άγχος, με τις πόλεις Όσλο και Μπέργκεν στη Νορβηγία να είναι οι πιο επηρεασμένες, με βαθμολογία 7 και 9 αντίστοιχα.

«Το Μπέργκεν είναι μία από τις πιο βροχερές πόλεις της Ευρώπης, επιρρεπής σε ισχυρούς ανέμους από τον Ατλαντικό», σημειώνει η έκθεση. Μαζί με τις δύο νορβηγικές πόλεις, το υψηλότερο επίπεδο έκθεσης στις καιρικές συνθήκες συναντάται στη Μαδέρα, με δέκα στα δέκα.

«Ο φόβος για τις πτήσεις σπάνια εξαρτάται από έναν μόνο παράγοντα. Οι μεγάλες αναμονές στην πύλη επιβίβασης, οι απρόσμενες ακυρώσεις την τελευταία στιγμή και οι δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το άγχος ενός επιβάτη», επισημαίνει ο Anton Radchenko, διευθύνων σύμβουλος της AirAdvisor.

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