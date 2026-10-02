Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

Η γιγαντιαία γέφυρα που θα συνδέσει το Σαλβαδόρ με το νησί Ιταπαρίκα προχωρά, με το έργο να περιλαμβάνει δρόμους, σήραγγες και νέους οδικούς άξονες.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικών υποδομών στη Βραζιλία προχωρά στην πολιτεία Μπαΐα, καθώς η κατασκευή της γέφυρας που θα συνδέσει το Σαλβαδόρ με το νησί Ιταπαρίκα περνά σε νέα φάση.

Η γέφυρα Salvador–Itaparica θα διασχίζει τον Κόλπο Όλων των Αγίων (Baía de Todos-os-Santos) και θα έχει μήκος περίπου 12,4 χιλιομέτρων πάνω από το νερό. Το συνολικό έργο, ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερο από τη γέφυρα. Περιλαμβάνει νέους δρόμους, σήραγγες, ανισόπεδους κόμβους, έναν νέο ταχύ δρόμο και τη διαπλάτυνση τμήματος του υπάρχοντος οδικού δικτύου. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε περίπου 12 δισ. ρεάλ, δηλαδή περίπου 2,2 δισ. δολάρια.

Έκταση ίση με 196 γήπεδα

Ένα από τα τελευταία βήματα αφορά την παραχώρηση ομοσπονδιακών εκτάσεων που είναι απαραίτητες για την κατασκευή. Η αρμόδια υπηρεσία της Βραζιλίας ενέκρινε τη χρήση 1.416.231,24 τετραγωνικών μέτρων ομοσπονδιακής γης και υδάτινης επιφάνειας.

Η έκταση κατανέμεται σε τρεις περιοχές:

100.855,61 τ.μ . στο Água de Meninos, στο Σαλβαδόρ

. στο Água de Meninos, στο Σαλβαδόρ 1.286.386,30 τ.μ. πάνω από τον Κόλπο Όλων των Αγίων

πάνω από τον Κόλπο Όλων των Αγίων 28.989,33 τ.μ. στο Βέρα Κρουζ, στο νησί Ιταπαρίκα

Το συνολικό εμβαδόν αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον υπολογισμό της πηγής, περίπου σε 196 γήπεδα ποδοσφαίρου. Το βασικό τμήμα του έργου θα συνδέει το Σαλβαδόρ με το Βέρα Κρουζ, δημιουργώντας έναν οδικό διάδρομο πάνω από τον κόλπο. Η κυβέρνηση της Μπαΐα χαρακτηρίζει τη γέφυρα ως τη μεγαλύτερη γέφυρα της Λατινικής Αμερικής πάνω από νερό.

Στο καλωδιωτό τμήμα, το κατάστρωμα θα στηρίζεται από καλώδια που συνδέονται με πυλώνες, επιτρέποντας την κατασκευή μεγαλύτερων ανοιγμάτων με λιγότερα ενδιάμεσα στηρίγματα. Το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να φτάσει σε ύψος περίπου 85 μέτρων. Πεζοί δεν προβλέπεται να χρησιμοποιούν τη γέφυρα, ενώ θα μπορούν να κινούνται λεωφορεία.

Σήραγγες και νέοι δρόμοι

Στο Σαλβαδόρ, το έργο προβλέπει περίπου 4 χιλιόμετρα νέων οδικών υποδομών μεταξύ των περιοχών Calçada και Água de Meninos. Στο συγκεκριμένο τμήμα περιλαμβάνονται ανισόπεδες κατασκευές και δύο νέες σήραγγες, οι οποίες θα λειτουργούν παράλληλα με τις υφιστάμενες στην Expressway. Στην άλλη πλευρά του κόλπου, στο νησί Ιταπαρίκα, προβλέπεται ένας νέος δρόμος ταχείας κυκλοφορίας μήκους περίπου 22 χιλιομέτρων, από την περιοχή Mar Grande προς την περιοχή Cacha Pregos.

Στη συνέχεια, περίπου 8,8 χιλιόμετρα της BA-001 πρόκειται να διαπλατυνθούν έως την περιοχή της Ponte do Funil. Έτσι, το συνολικό αποτύπωμα του έργου θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 12,4 χιλιόμετρα της γέφυρας. Η επίσημη έναρξη των εργασιών έγινε την 1η Ιουλίου 2026, σε τελετή στο Βέρα Κρουζ. Είχαν προηγηθεί διαδικασίες αδειοδότησης, προετοιμασία των εργοταξίων, άφιξη εξοπλισμού και οι απαραίτητες εγκρίσεις για τις παρεμβάσεις στον κόλπο. Τον Ιούνιο είχαν εκδοθεί από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές της Μπαΐα άδειες για την εγκατάσταση του έργου, την απομάκρυνση βλάστησης, τη διαχείριση της άγριας ζωής και τα αντισταθμιστικά μέτρα.

Πριν κατασκευαστεί η μόνιμη γέφυρα, προβλέπεται η δημιουργία μιας προσωρινής γραμμικής πλατφόρμας μήκους περίπου 12 χιλιομέτρων. Η κατασκευή της θα επιτρέπει τη μεταφορά εργαζομένων, μηχανημάτων και υλικών κατά μήκος της μελλοντικής διάσχισης του κόλπου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο, καθώς οι εργασίες μέσα στη θάλασσα απαιτούν διαφορετική οργάνωση από ένα έργο που κατασκευάζεται αποκλειστικά στην ξηρά.

Στόχος η ολοκλήρωση το 2031

Το έργο υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (PPP) μεταξύ της κυβέρνησης της Μπαΐα και της παραχωρησιούχου εταιρείας Salvador–Itaparica. Στο κοινοπρακτικό σχήμα συμμετέχουν οι κινεζικές εταιρείες China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) και China Communications Construction Company (CCCC). Η κατασκευή αναμένεται επίσης να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ έχουν ξεκινήσει προγράμματα για την εκπαίδευση εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

Με βάση το σημερινό χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση των εργασιών τοποθετείται στον Ιούνιο του 2031. Μέχρι τότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι προσωρινές υποδομές, οι θεμελιώσεις, οι πυλώνες, το κατάστρωμα, το καλωδιωτό τμήμα και οι οδικές συνδέσεις στις δύο πλευρές του κόλπου. Με την ολοκλήρωσή της, η γέφυρα θα δημιουργήσει απευθείας οδική σύνδεση ανάμεσα στο Σαλβαδόρ και την Ιταπαρίκα, όπου σήμερα η βασική σύνδεση πραγματοποιείται με φέρι. Η κυβέρνηση της Μπαΐα συνδέει το έργο με τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης μεταξύ του Σαλβαδόρ, της Ιταπαρίκα, του Recôncavo και της περιοχής Baixo Sul, με τον επίσημο σχεδιασμό να αναφέρει ότι το νέο οδικό σύστημα θα μπορούσε να επηρεάσει τις μετακινήσεις σε περισσότερους από 250 δήμους.

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