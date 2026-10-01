Το Τόκιο έχει «ξεχάσει» πως είναι ο ήλιος: Βρέχει ασταμάτητα εδώ και 35 ημέρες (vid)

Το Τόκιο κατέγραψε ρεκόρ 35 συνεχόμενων ημερών βροχής, με την κλιματική αλλαγή και το El Niño να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις.

Οι κάτοικοι του Τόκιο ξύπνησαν την Τετάρτη (30/9) με έναν γνώριμο ήχο, τις σταγόνες της βροχής να χτυπούν στα παράθυρα και τα μπαλκόνια. Η ιαπωνική πρωτεύουσα συμπλήρωσε το ρεκόρ των 35 συνεχόμενων ημερών βροχόπτωσης, ένα φαινόμενο που οι ειδικοί αποδίδουν σε έναν συνδυασμό της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου El Niño, το οποίο δημιούργησε ένα παρατεταμένο μέτωπο υψηλής πίεσης στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η πρωτοφανής αυτή βροχόπτωση έχει προκαλέσει κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των λαχανικών, έχει ελαττώσει τον τουρισμό και έχει αφήσει εκατομμύρια κατοίκους να αναρωτιούνται αν θα ξαναδούν ήλιο.

Επί 14 μέρες δεν υπήρχε ήλιος - 629 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην πόλη

Στο κεντρικό Τόκιο έπεσαν 629 χιλιοστά βροχής από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ποσότητα σχεδόν τριπλάσια από τα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Παράλληλα, η πόλη κατέγραψε μόλις 45,8 ώρες ηλιοφάνειας, τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή στην ιστορία, ενώ για 14 ημέρες ο ήλιος δεν εμφανίστηκε καθόλου.

Παρά το γεγονός ότι η βροχή μετατράπηκε σε ψιχάλα αργά το πρωί της Τετάρτης (30/9), ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες βροχοπτώσεις, καθώς το φετινό El Niño θερμαίνει τον Ειρηνικό Ωκεανό, εντείνοντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πυροδοτεί η κλιματική κρίση.

Japan - Summer was brutal while I was there. It was still brutal when I left and then it turned to rain. pic.twitter.com/qmjLAFAAE2 — Dr Juan Medina (@DrJMedina) October 1, 2026

Η περίοδος των βροχών στο Τόκιο εκδηλώνεται συνήθως τον Ιούνιο, όμως φέτος σημειώθηκαν συνεχείς νεροποντές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες. Νωρίτερα μες στον Σεπτέμβρη, ο τυφώνας Dujuan προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις στον γειτονικό νομό Τσίμπα, στοιχίζοντας τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια.

Αυτή την εβδομάδα, οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι ένας άλλος τυφώνας, ο 26ος της σεζόν, κατευθύνεται βορειοανατολικά και ενδέχεται να επηρεάσει την περιοχή Κάντο, όπου βρίσκεται το Τόκιο.

Day 34 of back to back rain in Tokyo! 🌧 ☂️ pic.twitter.com/UTje6YtEZs — Tsietsi Monare🇿🇦🇯🇵 (@TsietsiMonare) September 29, 2026

Αν και είναι δύσκολο να διαπιστωθεί άμεση σύνδεση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και του σερί βροχερού καιρού στο Τόκιο, του μεγαλύτερου από το 1886 που άρχισαν να τηρούνται αρχεία, η υπηρεσία σημείωσε σε πρόσφατη έκθεσή της ότι «η παγκόσμια θέρμανση επηρεάζει μακροπρόθεσμα τον καιρό της Ιαπωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των αυξημένων κατακρημνισμάτων». Το προηγούμενο ρεκόρ συνεχόμενης βροχόπτωσης στο Τόκιο ήταν 33 ημέρες, από τις 27 Ιουνίου έως τις 29 Ιουλίου 2019.

Αυξήθηκε η τιμή στα λαχανικά

Η παρατεταμένη βροχόπτωση προκάλεσε αύξηση στις τιμές των λαχανικών, ιδιαίτερα των φυλλωδών, λόγω ζημιών στις καλλιέργειες σε αγροτικές περιοχές κοντά στο Τόκιο. Εργαζόμενος σε σουπερμάρκετ ανέφερε ότι η τιμή ενός μαρουλιού υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 450 γεν (2.50 ευρώ).

🇯🇵Central Tokyo has recorded rain for 34 straight days, setting a new all-time record, the relevant statistics being collected since 1886.



Low-pressure systems and storms brought the heavy water. Typhoon Dujuan dropped some of the hardest rainfall during that time.



The… pic.twitter.com/8ZZCPLt02X — Dovydas Vitkauskas (@Dovydas44444) September 30, 2026

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