«Εξαντλείται γρήγορα ο χρόνος»: Παραβιάστηκαν τα 7 από τα 9 «πλανητικά όρια» της Γης

Δραματική προειδοποίηση απευθύνουν επιστήμονες, καθώς έγινε σαφές ότι τα συστήματα υποστήριξης της ζωής στη Γη βρίσκονται πλέον υπό κατάρρευση.

Οι καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθούν, από τις θερμοκρασίες-ρέκορ και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έως το λιώσιμο των πάγων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Ωστόσο, οι επιστήμονες εξέδωσαν τώρα μια σοβαρή προειδοποίηση ότι η απειλή εκτείνεται πολύ πέρα από την κλιματική αλλαγή μόνο, με τα ευρύτερα συστήματα υποστήριξης της ζωής στη Γη να δέχονται όλο και μεγαλύτερη πίεση.

Επτά από τα εννέα «πλανητικά όρια» έχουν παραβιαστεί!

Μια νέα έκθεση, η οποία συντάχθηκε από 60 επιστήμονες, διαπίστωσε πως επτά από τα εννέα κύρια «πλανητικά όρια» της Γης έχουν πλέον παραβιαστεί, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, των νέων οντοτήτων (χημική ρύπανση), των βιογεωχημικών ροών, της ακεραιότητας της βιοσφαιρας, των αλλαγών στο γλυκό νερό, των αλλαγών στη χρήση γης και της οξίνισης των ωκεανών.

Μόνο δύο παραμένουν στην «ασφαλή» ζώνη: η εξάντληση του στρατοσφαιρικού όζοντος και η ατμοσφαιρική επιβάρυνση με αερολύματα, ή απλούστερα, η υγεία της στιβάδας του όζοντος και η ποσότητα των αερομεταφερόμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Ταχύτερη επιδείνωση από το αναμενόμενο

Οι ειδικοί πρόσθεσαν: «Τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο δείχνουν πως η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, προκαλώντας πρωτοφανείς καύσωνες στη στεριά και στον ωκεανό και τροφοδοτώντας καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι τροπικοί κοραλλιογενείς ύφαλοι έχουν υποστεί τη σοβαρότερη μαζική λεύκανση μέχρι σήμερα, η κατάρρευση της κύριας ωκεάνιας κυκλοφορίας του Ατλαντικού θεωρείται πλέον αξιόπιστος κίνδυνος ακόμη και σε σενάρια χαμηλών έως μεσαίων εκπομπών, ενώ μεγάλες μάζες πάγου της Ανταρκτικής ενδέχεται να έχουν ήδη αρχίσει να διολισθαίνουν στον ωκεανό».

Η ομάδα των επιστημόνων προειδοποίησε ότι, παραβιάζοντας επτά από τα εννέα πλανητικά όρια, η ανθρωπότητα έχει ωθήσει τη Γη πέρα από τις συνθήκες που θεωρούνται ασφαλείς για έναν σταθερό και υγιή πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι τα περιβαλλοντικά συστήματα στα οποία βασιζόμαστε διαταράσσονται όλο και περισσότερο, δημιουργώντας μεγαλύτερους κινδύνους για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

«Εξαντλείται γρήγορα ο χρόνος»

Ωστόσο, δεν έχουν χαθεί όλες οι ελπίδες, καθώς οι ειδικοί σημείωσαν επιπλέον ότι «έχουμε ακόμη ένα παράθυρο ευκαιρίας για να το ανατρέψουμε αυτό».

Ο Νίκλας Κίτζμαν, επιμελητής της έκθεσης, εξήγησε στο Live Science: «Πρέπει όμως να αρχίσουμε να κάμπτουμε τις καμπύλες των εκπομπών και της υποβάθμισης της φύσης μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια. Ο χρόνος εξαντλείται γρήγορα».

Ο επικεφαλής συγγραφέας, καθηγητής Κάρλος Νόμπρε, σημείωσε επίσης: «Εάν ξεπεραστεί το σημείο καμπής, έως και το 70% του δάσους του Αμαζονίου θα μπορούσε να μετατραπεί από πλούσιο τροπικό δάσος σε ξηρή τροπική σαβάνα. Όμως οι επιπτώσεις που θα προκύψουν θα επεκταθούν πολύ πέρα από τον ίδιο τον Αμαζόνιο, με σοβαρές συνέπειες για την κλιματική σταθερότητα, την επισιτιστική και υδατική ασφάλεια και την ανθρώπινη υγεία σε όλο τον κόσμο, όπως ο αυξημένος κίνδυνος επιδημιών».

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